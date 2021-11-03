Треба для всіх створити однакові правила гри. Таку думку в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі висловив очільник Фонду державного майна Дмитро Сенниченко.
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За його словами, в законі про деолігархізацію закладена неможливість брати участь у великій приватизації. Але вже уряд України ухвалює рішення, що виставляти на приватизацію, а що – ні.
Треба забезпечити рівні правила гри,
– наголосив Сенниченко.
Він зауважив, що багато політиків вважали, що цей крок є символічним, відповідний закон є базовим.
Далі, після цього закону, створять певний реєстр. Думаю, що це у великій мірі символізм. З іншого боку, Україні дійсно треба швидше рухатись до питання конкуренції.
Повний випуск інтерв'ю із Дмитром Сенниченком: дивіться відео
Головне про закон щодо статусу олігархів
- Документ Верховна Рада схвалила 23 вересня.
- Водночас парламент прийняв 3 поправки – 396, 398, 406, які стосувалися того, хто повинен вносити осіб до відповідного реєстру.
- Наприкінці жовтня стало відомо, що закон про статус олігархів можуть винести на голосування знову.
- Вже 3 листопада Рада усунула суперечності в законі.