Треба тиснути на Захід зараз, а не після війни, – Милованов про відновлення економіки

Українську економіку потрібно відновлювати вже зараз. Це пришвидшить завершення війни.

Про це в ефірі телемарафону заявив Тимофій Милованов, президент Київської школи економіки, передає 24 канал.

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Відновлювати економіку потрібно зараз, а не чекати кінця війни. Чим сильнішою буде економіка зараз, тим швидше завершиться війна і тим більше буде збережено України,

– заявив Милованов.

Він додав, що у деяких країн та іноземних організацій чиста совість, оскільки вони заявили, що нібито готові відбудовувати Україну. Але вже після війни, подивившись, що від України залишиться.

Що стоїть на заваді

Тимофій Милованов пояснює, що країнам Заходу процедурно важко вже допомагати у відбудові економіки України. Їхні департаменти оцінки ризику просто не пропускають платежі через війну і ризики, які вона за собою несе.

Милованов закликав тиснути на Захід, щоб вони спростили свої процедури та могли допомогти українській економіці вже зараз. А після війни звісно ж допомогти ще більше.

Нагадаємо, що інфраструктурні, економічні та непрямі збитки України через російське вторгнення вже перевищили 1 трильйон доларів, за підрахунками уряду.

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