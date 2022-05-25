"Треба готуватися": найближчі місяці Україну очікує серйозна економічна криза
Останні 3 місяці для України були дуже важкими, зокрема й у економічному плані. Разом з тим, потрібно готуватися до того, що найближчі місяці Україну очікує серйозна економічна криза.
Про це 24 каналу сказав член наглядової ради Українського інституту майбутнього Віктор Андрусів.
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Є низка речей, до яких потрібно готуватися. Зокрема, до дуже серйозної економічної кризи,
– наголосив Андрусів.
Він додав, що українці уже починають її відчувати. А найближчі місяці вплив кризи буде помітний ще гостріше, ніж зараз.
Що робити українцям
"Тому я рекомендую кожному складати особистий план, як йому жити в умовах серйозної кризи та у помітному дефіциті. Зрозуміло, що брак бензину потягне за собою багато усього іншого – деякі товари не доїжджатимуть до магазинів, щось дуже різко виросте в ціні", – додав член наглядової ради.
Тож до цього усього, на жаль, потрібно готуватися. Разом з тим, влада робить усе можливе, щоб мінімізувати вплив на населення. Фінансова допомога від партнерів надходить, але потрібно готуватись до найгіршого.
Що зараз відбувається з економікою в Україні: коротко про головне
- Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну ціни на продукти серйозно підстрибнули. Зокрема, фахівці очікують, що ціна на гречку також може ще більше зрости – аж до 100 гривень. Сергій Громовий, директор Міжнародної асоціації гречки спрогнозував, що цей продукт буде у серйозному дефіциті.
- Дефіцит пального стрімко підняв ціни та створив кількагодинні черги на АЗС.
- Тим часом Національний банк України скасував обмеження курсу, за яким банки продають готівкову валюту. Там вважають, що це покращить умови роботи банків та зменшить продаж валюти на чорному ринку.
- Міністр фінансів України Сергій Марченко прокоментував рішення НБУ розморозити курс валют. Урядовець наголосив, що причин для паніки немає, оскільки надходження з-за кордону дозволять забезпечити необхідний баланс валюти.
- Експерти ж додають, що економіка України потрохи відновлюється з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Україну очікує серйозна економічна криза найближчі місяці: дивіться відео