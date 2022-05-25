Про це 24 каналу сказав член наглядової ради Українського інституту майбутнього Віктор Андрусів.

Увага Нема підстав панікувати, – у Мінфіні пояснили ситуацію з курсом валют та його впливом на ціни

Є низка речей, до яких потрібно готуватися. Зокрема, до дуже серйозної економічної кризи,

– наголосив Андрусів.

Він додав, що українці уже починають її відчувати. А найближчі місяці вплив кризи буде помітний ще гостріше, ніж зараз.

Що робити українцям

"Тому я рекомендую кожному складати особистий план, як йому жити в умовах серйозної кризи та у помітному дефіциті. Зрозуміло, що брак бензину потягне за собою багато усього іншого – деякі товари не доїжджатимуть до магазинів, щось дуже різко виросте в ціні", – додав член наглядової ради.

Тож до цього усього, на жаль, потрібно готуватися. Разом з тим, влада робить усе можливе, щоб мінімізувати вплив на населення. Фінансова допомога від партнерів надходить, але потрібно готуватись до найгіршого.

Що зараз відбувається з економікою в Україні: коротко про головне

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну ціни на продукти серйозно підстрибнули. Зокрема, фахівці очікують, що ціна на гречку також може ще більше зрости – аж до 100 гривень. Сергій Громовий, директор Міжнародної асоціації гречки спрогнозував, що цей продукт буде у серйозному дефіциті.

Дефіцит пального стрімко підняв ціни та створив кількагодинні черги на АЗС.

Тим часом Національний банк України скасував обмеження курсу, за яким банки продають готівкову валюту. Там вважають, що це покращить умови роботи банків та зменшить продаж валюти на чорному ринку.

Міністр фінансів України Сергій Марченко прокоментував рішення НБУ розморозити курс валют. Урядовець наголосив, що причин для паніки немає, оскільки надходження з-за кордону дозволять забезпечити необхідний баланс валюти.

Експерти ж додають, що економіка України потрохи відновлюється з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Україну очікує серйозна економічна криза найближчі місяці: дивіться відео