Наразі немає причин, щоб Нацбанк друкував гроші для фінансування дефіциту бюджету. До того ж, це заборонено українським законодавством.

В Україні заборонено компенсувати дефіцит держбюджету емісією. Про це очільник НБУ Кирило Шевченко розповів в інтерв'ю "Голосу Америки".

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Як зазначив Шевченко, відповідно до закону "Про національний банк", в Україні заборонено не лише фінансувати дефіцит бюджету, а й залучати до цього будь-які державні установи.

Довідка. При наданні центральному банку повноважень з ручного управління емісією у країнах зі слабкими інститутами є ймовірність корупційного розподілу грошей.

За словами очільника НБУ, через це наразі немає підстав припускати, що в Україні друкуватимуть гроші.

Ми знову-таки повертаємось до питання незалежності Національного банку,

– зазначив Шевченко.

Зверніть увагу! Ексміністр економіки Тимофій Милованов заявляв про необхідність емісії грошей для фінансування компаній на час карантину. На його думку, це могло б допомогти покращити ситуацію з поширенням COVID-19. Детальніше про це – читайте тут.