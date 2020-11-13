Чи треба друкувати гроші для фінансування дефіциту бюджету: заява глави НБУ
Наразі немає причин, щоб Нацбанк друкував гроші для фінансування дефіциту бюджету. До того ж, це заборонено українським законодавством.
В Україні заборонено компенсувати дефіцит держбюджету емісією. Про це очільник НБУ Кирило Шевченко розповів в інтерв'ю "Голосу Америки".
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Як зазначив Шевченко, відповідно до закону "Про національний банк", в Україні заборонено не лише фінансувати дефіцит бюджету, а й залучати до цього будь-які державні установи.
За словами очільника НБУ, через це наразі немає підстав припускати, що в Україні друкуватимуть гроші.
Ми знову-таки повертаємось до питання незалежності Національного банку,
– зазначив Шевченко.
Зарплати, пенсії та прожитковий мінімум у 2021 році / Інфографіка 24 каналу
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