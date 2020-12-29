До призначення на посаду міністра фінансів України Ігор Уманський виступав проти того, щоб брати гроші у Міжнародного валютного фонду. Після того, як він отримав вакансію, то почав схвалювати співпрацю з МВФ.

Мета будь-якої програми МВФ – це вийти з програми МВФ. Таку думку Уманський висловив в ексклюзивному інтерв'ю на 24 каналі.

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Впоратись без підтримки МВФ

За його словами, бувають виняткові ситуації, коли країна дійсно не може впоратись без підтримки МВФ. Зокрема тоді, коли накладаються певні внутрішні та зовнішні процеси.

Коли ти не можеш вийти на нормальний ринок і за нормальними цінами позичати, щоб фінансувати свій дефіцит, ти звертаєшся за допомогою до кредитора останньої надії – МВФ. Я вважаю, що з МВФ можна співпрацювати, але у виняткових випадках,

– зазначив Уманський.

Виняткові випадки співпраці

Він відзначив, що виняткові випадки, це, наприклад:

криза в Україні;

пандемія COVID-19;

зміна економічних умов;

зміна зовнішньої економічної діяльності і, як наслідок, зростання певних ринків партнерів.

Україна повернулась до початкових позицій

Ексміністр фінансів наголосив, що він досягнув певних домовленостей з МВФ після переговорного процесу. "Вони видихнули з полегшенням, коли мене звільнили. Потім відкотились всіма переговорними позиціями. В мене була домовленість, що обсяг програми повинен бути мінімум 10 мільярдів – він зменшився у 2 рази. Що перший транш буде 3 мільярди – зменшився у 2 рази. Потім виникли якісь маяки структурних реформ", – він додав.

Втрачання довіри МВФ

Україна, як сказав Уманський, давно втратила довіру від Міжнародного валютного фонду. Це сталось саме через те, що держава підписує певні зобов'язання, а потім не виконує їх.

Зазначимо! Голова Національного банку України Кирило Шевченко заявив, що Україна не має на меті відмовитись від кредитних відносин з Міжнародним валютним фондом і з іншими міжнародними фінансовими інституціями.

Він відзначив, що під меморандумом з МВФ стоїть 4 підписи: президента України, прем'єр-міністра України, голови Національного банку України та міністра фінансів України. Більше жодних підписів під цим документом немає.

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