З травня можуть скоротити соціальні виплати через недовиконання бюджету

У другому кварталі цього року прогнозується суттєве недовиконання бюджету України. Це може призвести до скорочення соціальних виплат

Наслідки дефіциту бюджету

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на нараді з Президентом України. За його словами, дефіцит в бюджеті виник через напад Росії на Україну.

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У першому кварталі держбюджет вдалося виконати на 110%. Цьому сприяли результати перших двох місяців поточного року та авансові податкові надходження. У другому кварталі очікується суттєве недовиконання бюджету,

– сказав Шмигаль.

Якщо ситуація буде мати негативний розвиток, в уряді розглядають тимчасове скорочення окремих соціальних видатків з травня.

Шляхи наповнення бюджету

На нараді також обговорили можливі джерела в бюджет. Зокрема, розглядають донорську допомогу та запозичення від МВФ.

"Для недопущення реалізації такого сценарію, як зазначили учасники зустрічі, необхідно якнайшвидше запустити роботу вітчизняної економіки – як важкої промисловості, так і малого й середнього бізнесу", – йдеться в повідомленні.

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