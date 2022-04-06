З травня можуть скоротити соціальні виплати через недовиконання бюджету

6 квітня 2022 , 18:50
Читать новость на русском

Джерело:

Сайт Президента України

У другому кварталі цього року прогнозується суттєве недовиконання бюджету України. Це може призвести до скорочення соціальних виплат

Наслідки дефіциту бюджету

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на нараді з Президентом України. За його словами, дефіцит в бюджеті виник через напад Росії на Україну. 

Читайте також: Є три джерела, з допомогою яких відновиться українська економіка: подробиці від Шмигаля

У першому кварталі держбюджет вдалося виконати на 110%. Цьому сприяли результати перших двох місяців поточного року та авансові податкові надходження. У другому кварталі очікується суттєве недовиконання бюджету, 
– сказав Шмигаль. 

Якщо ситуація буде мати негативний розвиток, в уряді розглядають тимчасове скорочення окремих соціальних видатків з травня. 

Шляхи наповнення бюджету

На нараді також обговорили можливі джерела в бюджет. Зокрема, розглядають донорську допомогу та запозичення від МВФ.

"Для недопущення реалізації такого сценарію, як зазначили учасники зустрічі, необхідно якнайшвидше запустити роботу вітчизняної економіки – як важкої промисловості, так і малого й середнього бізнесу", – йдеться в повідомленні.

Вас може зацікавити – Скільки можна заробити на російській техніці: дивіться відео

 

Автор: Олександр Бевза