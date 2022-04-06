Наслідки дефіциту бюджету
Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на нараді з Президентом України. За його словами, дефіцит в бюджеті виник через напад Росії на Україну.
Читайте також: Є три джерела, з допомогою яких відновиться українська економіка: подробиці від Шмигаля
У першому кварталі держбюджет вдалося виконати на 110%. Цьому сприяли результати перших двох місяців поточного року та авансові податкові надходження. У другому кварталі очікується суттєве недовиконання бюджету,
– сказав Шмигаль.
Якщо ситуація буде мати негативний розвиток, в уряді розглядають тимчасове скорочення окремих соціальних видатків з травня.
Шляхи наповнення бюджету
На нараді також обговорили можливі джерела в бюджет. Зокрема, розглядають донорську допомогу та запозичення від МВФ.
"Для недопущення реалізації такого сценарію, як зазначили учасники зустрічі, необхідно якнайшвидше запустити роботу вітчизняної економіки – як важкої промисловості, так і малого й середнього бізнесу", – йдеться в повідомленні.
Вас може зацікавити – Скільки можна заробити на російській техніці: дивіться відео