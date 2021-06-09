"Рекордсменами" стали фрукти: у травні в Україні різко пришвидшилася інфляція

9 червня 2021 , 16:31
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Джерело:

Державна служба статистики

У травні споживчі ціни в Україні зросли на 1,3% (у порівнянні з квітнем). Загалом від початку 2021 року зростання цін становить 6,1%.

За даними Державної служби статистики, у порівнянні з травнем 2020 року наразі інфляція прискорилася до 9,5%. У квітні цей показник становив ще 8,4%.

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У травні 2021 продукти подорожчали на 1,8%.

Які продукти найбільше подорожчали

  • Фрукти – 14,5%;
  • соняшникова олія – на 6,8%;
  • м'ясо і м'ясні продукти – на 1,8%.
Зверніть увагу! Тим часом курячі яйця подешевшали на 17,5%.

Що ще подорожчало

  • Алкогольні напої та тютюнові вироби – на 0,7%;
  • житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива – на 3,9%;
  • предмети домашнього вжитку та побутова техніка – на 0,5%;
  • послуги охорони здоров'я – на 0,5%;
  • транспорт – на 0,7%;
  • послуги зв'язку – на 2,2%;
  • відпочинок і культура – на 0,8%;
  • освіта – на 0,2%.
Актуально! Дослідження ООН свідчать, що за останні 10 років ціни на продукти рекордно зросли.
Автор: Мар'яна Бекало