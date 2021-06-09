За даними Державної служби статистики, у порівнянні з травнем 2020 року наразі інфляція прискорилася до 9,5%. У квітні цей показник становив ще 8,4%.
Зауважте Світовий банк прогнозує рекордний стрибок світової економіки у 2021 році
У травні 2021 продукти подорожчали на 1,8%.
Які продукти найбільше подорожчали
- Фрукти – 14,5%;
- соняшникова олія – на 6,8%;
- м'ясо і м'ясні продукти – на 1,8%.
Що ще подорожчало
- Алкогольні напої та тютюнові вироби – на 0,7%;
- житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива – на 3,9%;
- предмети домашнього вжитку та побутова техніка – на 0,5%;
- послуги охорони здоров'я – на 0,5%;
- транспорт – на 0,7%;
- послуги зв'язку – на 2,2%;
- відпочинок і культура – на 0,8%;
- освіта – на 0,2%.