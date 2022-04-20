Трастовий фонд солідарності з Україною розпочне роботу 5 травня

Трастовий фонд солідарності з Україною невдовзі розпочне свою роботу. Про це повідомив голова Європейської ради Шарль Мішель на пресконференції з Володимиром Зеленським у Києві.

Трастовий фонд солідарності з Україною скоро почне працювати

Старт роботи фонду відбудеться 5 травня. Він стане одним з інструментів підтримки нашої держави Європейською радою.

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Фінансова підтримка дуже важлива. У нас із президентом була можливість зробити більше в деталях. Тому кілька тижнів тому, після телефонної розмови ми вирішили запустити Трастовий фонд солідарності з Україною. У наступні дні, це буде 5 травня, буде відправна точка цього трастового фонду,

– сказав Мішель.

За його словами, фонд розпочне свою роботу з міжнародної конференції донорів. Її організують Польща і Швеція за підтримки Єврокомісії, усіх країн-членів та багатьох "міжнародних діючих осіб".

Також Шарль Мішель підкреслив, що ЄС тісно співпрацює з різноманітними міжнародними організаціями, аби мобілізувати кошти на підтримку України. Серед них – МВФ, Світовий банк та інші.

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