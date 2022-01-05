Транзит впав на чверть: скільки "Газпром" прокачав по території України за 2021 рік

У 2021 році транзит російського газу до Європи українською газотранспортною системою становив 41,6 мільярда кубометрів. Середньодобовий обсяг транзиту – 114 мільйона кубометрів.

Пресслужба "Оператора ГТС України" повідомила, що загалом у порівнянні з показниками 2020 року транзит зменшився на 25%. Мовиться про 55,8 мільярда кубометрів.

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Загалом у 2021 році забронювали 44,4 мільярда кубометрів транзитних потужностей на точках виходу з Росії. З них 40 мільярдів кубометрів – відповідно до чинного транзитного контракту.

Також 4,4 мільярда кубометрів забронювали на місячних та добових аукціонах. Водночас – використали лише 1,6 мільярда кубометрів.

Заява директора Оператора ГТС України

Сергій Макогон – директор Оператора ГТС України – заявив, що у 2021 році потужності української ГТС використали менше ніж на 30%.

Це вчергове доводить, що вже наявних транзитних потужностей достатньо для забезпечення ЄС природним газом у необхідному обсязі, і немає жодної фізичної чи економічної потреби в будівництві нових газогонів,

– заявив Макогон.

Він також додав, що ГТС України – надійна та розгалужена. Вона може забезпечити транзит ще принаймні 100 мільярдів кубометрів газу в європейському напрямку.

"Газпром" надалі знижує транзит газу

Від початку 2022 року російський "Газпром" знизив транзит газу через Україну до Словаччини у 3 рази.

Станом на 1 січня 2022 року показник знизився до 49,5. Водночас ще 31 грудня відповідна заявка становила 83,8 мільйона кубометрів.

Словацький газотранспортний оператор Eustream повідомив, що вже 2 січня вона становила 35,5 мільйона кубометрів. А 3 січня – знизилася до 26,1.

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