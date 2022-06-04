Транзит російського газу Україною після 24 лютого скоротився на 5 мільярдів кубометрів

Сергій Макогон заявив, що після 24 лютого транзит російського газу Україною скоротився на 5 мільярдів кубометрів. Тим часом транзитні потужності ГТС України не зменшувались.

Генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Макогон порівняв показники за перші чотири місяці 2021 та 2022 років. Після повномасштабного вторгнення Росії транзит скоротився з 14 до приблизно 9 мільярдів кубометрів.

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За словами Макогона від початку січня до 23 лютого 2022 року "Газпром" не використовував значну частину заброньованих потужностей.

Але наступного ж дня після вторгнення російський монополіст збільшив заявки на транзит до законтрактованого максимуму (близько 109 мільйонів кубометрів на добу) і фактично в повному обсязі використовував заброньовані потужності до кінця березня 2022 року,

– заявив Макогон.

Тим часом з квітня "Газпром" знову не використовував суттєву частину заброньованих потужностей.

Генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" також розповів, що з 11 травня "Газпром" суттєво скоротив транзит. Тепер мовиться лише про 45 – 55 мільйонів кубометрів на добу. Це сталося після того, як російська компанія зупинила транспортування газу через "Сохранівку" (точку з'єднання).

Макогон зауважив, що зміни відбулися "через попередження про несанкціоновані відбори газу окупантами".

Україна запропонувала як альтернативу перевести транзит на точку "Суджа". Так було у 2020 році. Однак "Газпром" просто ігнорує пропозицію. За словами Макогона, явних причин для цього нема. Усі технічні можливості для переведення – забезпечені.

Ба більше, "Газпром" не використовує у повному обсязі потужності "Суджі", заброньовані раніше.

Макогон закликав зупинити "Північний потік-1"

Макогон звернувся до Німеччини з закликом повністю зупинити транспортування газу "Північним потоком-1". У крайньому разі – хоча б різко скоротити обсяги.

Відповідне прохання вже відправили до Міністерства економіки Німеччини. Генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" пояснив, що "Північний потік-1" працював, аби гарантувати постачання блакитного палива до Європи.

"Але після російського вторгнення в Україну підстав, на основі яких працював "Північний потік-1", більше немає. Тож задля гарантування безпеки нашої країни через гарантування безпеки нашої ГТС, ми звернулись до Німеччини із такою вимогою", – наголосив Макогон.

Він додав, що Україна вже готова запропонувати Європі альтернативу.

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