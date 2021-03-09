Транзит російського газу Україною повернувся до зимового рівня

"Газпром" відновив обсяги транзиту Україною до значень рівня початку лютого. На це, мовляв, вплинула нормалізація температури повітря у Європі.

Російський Интерфакс посилається на дані "Оператора газотранспортної системи України" про те, що станом на 7 березня поставки газу становили 120 мільйонів кубометрів. Саме на такому рівні цей показник тримався у першій половині лютого 2021 року.

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Як у Росії пояснюють зменшення обсягу транзиту газу Україною взимку

У російському "Газпромі" запевняють, що на початку лютого в Європу прийшло аномальне тепло.

На це, мовляв, газовики змушені були реагувати – і зменшити постачання газу. Тепер же температура нормалізувалася, тож росіяни поновлюють роботу необхідних потужностей:

Зараз вже є 120 мільйонів кубометрів за добу, а має бути – 123,2 мільйона.

Мовиться про 109 мільйонів кубометрів за довгостроковим договором транзиту і 14,2 мільйона – за щомісячним бронюванням.

Далі Интерфакс цитує повідомлення Gas Infrastructure Europe: постачання газу до Європи у березні 2021 року очікують на максимальному рівні з червня 2020 (за останні 10 місяців).