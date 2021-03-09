Транзит російського газу Україною повернувся до зимового рівня

Джерело:Интерфакс
"Газпром" відновив обсяги транзиту Україною до значень рівня початку лютого. На це, мовляв, вплинула нормалізація температури повітря у Європі.
Російський Интерфакс посилається на дані "Оператора газотранспортної системи України" про те, що станом на 7 березня поставки газу становили 120 мільйонів кубометрів. Саме на такому рівні цей показник тримався у першій половині лютого 2021 року.
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У російському "Газпромі" запевняють, що на початку лютого в Європу прийшло аномальне тепло.
На це, мовляв, газовики змушені були реагувати – і зменшити постачання газу. Тепер же температура нормалізувалася, тож росіяни поновлюють роботу необхідних потужностей:
Далі Интерфакс цитує повідомлення Gas Infrastructure Europe: постачання газу до Європи у березні 2021 року очікують на максимальному рівні з червня 2020 (за останні 10 місяців).Зауважимо, 5 березня у ТОВ "Оператор ГТС України" повідомили, що транзит газу Україною до Європи зменшився: у лютому він становив 2,9 мільярда кубометрів, тобто – на 25% менше, ніж у січні.