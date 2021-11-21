Транзит після 2024: Шмигаль пояснив, яким Україна хоче бачити новий контракт із "Газпромом"

Контракт із російським "Газпромом" на транзит газу українською ГТС спливає у 2024. Україна хоче його продовжити, й ідеальним терміном вважає 15 років.

Таку думку висловив прем'єр-міністр уряду України Денис Шмигаль. За його словами, перемовини з цього приводу з європейськими партнерами вже тривають.

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В уряді озвучили свої сподівання на продовження контракту на транзит газу з "Газпромом"

Глава уряду Денис Шмигаль прокоментував перспективи майбутнього контракту з російським "Газпромом" на транзит газу в Європу через українську ГТС (газотранспортну систему). За його словами, контракт Україна хоче продовжити (кінцевий строк поточного – 2024 рік):

Ми бажаємо його продовжити, й ведемо з цього приводу перемовини з нашими європейськими партнерами. Тому що від них також залежить продовження цього контракту.

Річ у тім, що російська компанія та влада неодноразово заявляли, що готові продовжувати транзитні контракти, якщо Європа купуватиме у Росії більше газу.

Шмигаль наголосив, що "для нас ідеальним є продовження на 15 років цих умов". Відповідну пропозицію Україна зробила, причому також мовиться і про можливість збільшення транзиту на понад удвічі – ще на 55 мільярдів кубометрів до нинішніх 40.

Ми готові ще до 55 мільярдів метрів кубічних збільшити транзит. І цей надлишок ми готові транзитувати за ціною вдвічі нижчою, ніж в існуючому контракті,

– сказав Шмигаль.

Також Україна запропонувала європейським країнам на базі своїх газосховищ зберігати додаткові обсяги газу. Місткість їхня – 33 мільярди кубометрів, але рідко коли використовують понад 26.

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