Таку думку висловив прем'єр-міністр уряду України Денис Шмигаль. За його словами, перемовини з цього приводу з європейськими партнерами вже тривають.
Думка до теми Україна планує ускладнити життя російському "Газпрому"
В уряді озвучили свої сподівання на продовження контракту на транзит газу з "Газпромом"
Глава уряду Денис Шмигаль прокоментував перспективи майбутнього контракту з російським "Газпромом" на транзит газу в Європу через українську ГТС (газотранспортну систему). За його словами, контракт Україна хоче продовжити (кінцевий строк поточного – 2024 рік):
Ми бажаємо його продовжити, й ведемо з цього приводу перемовини з нашими європейськими партнерами. Тому що від них також залежить продовження цього контракту.
Шмигаль наголосив, що "для нас ідеальним є продовження на 15 років цих умов". Відповідну пропозицію Україна зробила, причому також мовиться і про можливість збільшення транзиту на понад удвічі – ще на 55 мільярдів кубометрів до нинішніх 40.
Ми готові ще до 55 мільярдів метрів кубічних збільшити транзит. І цей надлишок ми готові транзитувати за ціною вдвічі нижчою, ніж в існуючому контракті,
– сказав Шмигаль.
Також Україна запропонувала європейським країнам на базі своїх газосховищ зберігати додаткові обсяги газу. Місткість їхня – 33 мільярди кубометрів, але рідко коли використовують понад 26.
Радимо також звернути увагу на таке:
- Москва за рік утричі зменшила транзит газу через Україну.
- "Газпром" відмовився бронювати додатковий транзит газу через Україну на грудень.