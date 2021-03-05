Транзит газу до Європи через Україну зменшився на чверть

За місяць транзит газу через Україну до Європи зменшився. У лютому він становив 2,9 мільярда кубометрів. Це на 25% менше, ніж було у січні.

Загалом у січні – лютому 2021 року обсяг транзиту становив 6,7 мільярда кубометрів.

До речі "Газпром" збільшив транзит газу через Україну

Транзит через Україну

Понад 6,1 мільярда оператор транспортував на Захід. Наприклад, до Польщі – 684 мільйони кубометрів, до Словаччини – 3,8 мільярда, до Угорщини – 1,6 мільярда.

Транзит до Півдня склав понад 1 мільярд кубометрів: до Румунії – 309 мільйонів, до Молдови – 781 мільйон.

Чому транзит газу знизився

На це вплинули обставини на ринку країн ЄС. Через підвищений попит трейдери розпочали активний відбір газу з підземних сховищ.

Така динаміка свідчить, що українська ГТС є балансовою потужністю у разі коливань попиту на газ в ЄС.

Україна отримує гроші незалежно від обсягів транзиту

Оператор нагадав, що, відповідно до договору з "Газпромом", Україна отримує гроші за весь обсяг замовлених потужностей, попри обсяги транзиту.

Гендиректор ОГТСУ Сергій Макогон додав, що українська система спроможна транзитувати на 100 мільярдів кубометрів газу на рік більше, ніж зазначено в контракті. Однак, за його словами, ситуацію з транзитом не треба сприймати як належне.

У разі відсутності значних обсягів транзиту в майбутньому ГТС має бути оптимізована згідно з реальним попитом для зниження операційних витрат та забезпечення економічно обґрунтованого тарифу,

– зауважив Макогон.

Що відомо про транзитну угоду з "Газпромом"