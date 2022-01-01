Транзит газу до Словаччини через Україну зменшився майже наполовину

У перший день 2022 року заявка на прокачування газу через Україну до Словаччини зменшилася на 41%. Причини такого різкого зниження транзиту не називають.

Словацький газотранспортний оператор проінформував про поточну ситуацію з транзитом газу через територію України.

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Зменшення транзиту газу через Україну у Словаччину

За даними оператора, 31 грудня 2021 року заявка на прокачування газу через розподільну станцію Вельке – Капушани на кордоні Словаччини та України становила 83,8 мільйона кубічних метрів.

А вже 1 січня 2022 року вона опустилася до позначки у 49,6 мільйона кубометрів. Тобто у порівнянні з попереднім днем зменшилася на 41%.

Що спричинило різке зниження транзиту, там не уточнили.

Показники транзиту газу через України у попередні роки

Транзит природного газу через ГТС України у 2020 році становив 55,8 мільярда кубічних метрів, що на 37,7% менше, ніж за 2019 рік. Середньодобовий обсяг транзиту за рік сягав 153 мільйони кубометрів при заброньованих 178 мільйонах.

У січні – листопаді 2021 року транзит ресурсу через Україну сягнув позначки у 38,3 мільярда кубічних метрів – на 23,6% менше, ніж за аналогічний період попереднього року.

У 2021 – 2024 роках на українському газотранспортному коридорі діє нове обов'язкове "бронювання" для "Газпрому" – 40 мільярдів кубічних метрів.

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