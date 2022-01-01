Словацький газотранспортний оператор проінформував про поточну ситуацію з транзитом газу через територію України.

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Зменшення транзиту газу через Україну у Словаччину

За даними оператора, 31 грудня 2021 року заявка на прокачування газу через розподільну станцію Вельке – Капушани на кордоні Словаччини та України становила 83,8 мільйона кубічних метрів.

А вже 1 січня 2022 року вона опустилася до позначки у 49,6 мільйона кубометрів. Тобто у порівнянні з попереднім днем зменшилася на 41%.

Що спричинило різке зниження транзиту, там не уточнили.

Нагадаємо, наприкінці грудня гендиректор Оператора ГТС Сергій Макогон повідомив, що Росія знизила постачання газу до Євросоюзу через Польщу та Україну.

Показники транзиту газу через України у попередні роки

Транзит природного газу через ГТС України у 2020 році становив 55,8 мільярда кубічних метрів, що на 37,7% менше, ніж за 2019 рік. Середньодобовий обсяг транзиту за рік сягав 153 мільйони кубометрів при заброньованих 178 мільйонах.

У січні – листопаді 2021 року транзит ресурсу через Україну сягнув позначки у 38,3 мільярда кубічних метрів – на 23,6% менше, ніж за аналогічний період попереднього року.

У 2021 – 2024 роках на українському газотранспортному коридорі діє нове обов'язкове "бронювання" для "Газпрому" – 40 мільярдів кубічних метрів.

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