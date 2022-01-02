Транзит газу через Україну до Словаччини продовжує зменшуватися

Прокачування газу через Україну до Словаччини на початку січня 2022 року сягає майже мінімального за останній рік рівня. Зокрема, 2 січня заявка на транзит впала до 35 мільйонів кубометрів.

Транзит газу до Словаччини через Україну продовжує зменшуватися у перші дні року. У порівнянні з 1 січня він впав майже на 30%.

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Скорочення транзиту газу через Україну до Словаччини

За інформацією словацького газотранспортного оператора, заявка на транзит газу через Україну до Словаччини 2 січня впала до 35 мільйонів кубометрів.

У попередні дні ситуація була така: 31 грудня 2021 року відповідна заявка ставила 83,8 мільйона кубометрів, а 1 січня 2022 року вона зменшилася майже наполовину – до 49,5 мільйона кубометрів.

Загалом у 2021 році середньодобове прокачування через Вельке – Капушани становило 76,6 мільйона кубометрів.

Найменші обсяги транзиту в попередні роки

В Інтерфакс-Україна нагадали, що у 2021 році менші обсяги прокачування газу українсько-словацьким коридором були наприкінці лютого. Тоді вони опустилися до рівня 24 – 33 мільйони кубометрів. Сталося це на тлі рекордної відлиги в Європі, а також сильних морозів в Сибіру, на Уралі та Поволжі.

У 2020 році були дні, коли через Україну у напрямку Словаччини прокачували ще менше газу. Зокрема, 2 січня цей показник впав аж до 6,7 мільйона кубометрів. Це трапилося, коли товарні потоки перед завершенням старого транзитного контракту та важких переговорів за висновком нового були налаштовані на найгірший сценарій.

Показники транзиту газу через України: основне

Транзит природного газу через ГТС України у 2020 році становив 55,8 мільярда кубічних метрів. Це на 37,7% менше, ніж за 2019 рік. Середньодобовий обсяг транзиту за рік сягав 153 мільйони кубометрів при заброньованих 178 мільйонах.

За 11 місяців 2021 року перекачування ресурсу через Україну сягнув позначки у 38,3 мільярда кубічних метрів – на 23,6% менше, ніж за аналогічний період попереднього року.

Протягом 2021 – 2024 роках на українському газотранспортному коридорі діє нове обов'язкове "бронювання" для "Газпрому" – 40 мільярдів кубічних метрів.

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