Україна отримає другий транш від ЄС: назвали основну вимогу

Україна може отримати другий транш макрофінсової допомоги ЄС відразу після того, як виконає кроки по зміцненню верховенства закону та реформування судової системи, вважає віцепрезидент Єврокомісії з міжвідомчих відносин і прогнозування Марош Шефчович.

Яку суму може отримати Україна від ЄС

Шефрович нагадав, що у грудні 2020 року Україна вже отримала 600 мільйонів євро й, на його думку, коли вище згадані кроки будуть виконані, то країна одразу ж отримає другий транш.

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Якщо ви подивитеся на макрофінансову допомогу в розмірі 16 мільярдів євро – я думаю, що це найбільша допомога, яку отримала Україна. І ми готові продовжувати ці зусилля,

– розповів Шефчович.

Також віце-президент Європейської Комісії відмітив, що Україна домоглася значного прогресу в реформуванні медіасфери, державного управління, боротьби з корупцією, макроекономічної стабілізації.

Чим виконання умов ЄС важливі для України

Політик зазначив, що реформи які повинна провести Україна – це не щось конкретне для держави, а справді важливе завдання, тому що йдеться про діяльність держави, про спільні цінності, про атмосферу в суспільстві.

Дуже важливо бачити рішучість керівництва України реформувати судову систему відповідно до рекомендації Венеціанської комісії,

– сказав Шефчович.

Пан Шефрович зазначив й те, що в ЄС вітають прихильність президента Зеленського боротися з інтересами й впливом олігархів у політичному та економічному житті України.

, що 1 липня 2021 року 275 народних депутатів підтримало законопроєкт №5600 , котрий ще називають "антиахметівським". Закон про олігархів був ініційований Зеленським.

Детальніше про це Рада попередньо підтримала законопроєкт про олігархів