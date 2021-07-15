Яку суму може отримати Україна від ЄС

Шефрович нагадав, що у грудні 2020 року Україна вже отримала 600 мільйонів євро й, на його думку, коли вище згадані кроки будуть виконані, то країна одразу ж отримає другий транш.

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Якщо ви подивитеся на макрофінансову допомогу в розмірі 16 мільярдів євро – я думаю, що це найбільша допомога, яку отримала Україна. І ми готові продовжувати ці зусилля,

– розповів Шефчович.

Також віце-президент Європейської Комісії відмітив, що Україна домоглася значного прогресу в реформуванні медіасфери, державного управління, боротьби з корупцією, макроекономічної стабілізації.