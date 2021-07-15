Яку суму може отримати Україна від ЄС
Шефрович нагадав, що у грудні 2020 року Україна вже отримала 600 мільйонів євро й, на його думку, коли вище згадані кроки будуть виконані, то країна одразу ж отримає другий транш.
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Якщо ви подивитеся на макрофінансову допомогу в розмірі 16 мільярдів євро – я думаю, що це найбільша допомога, яку отримала Україна. І ми готові продовжувати ці зусилля,
– розповів Шефчович.
Також віце-президент Європейської Комісії відмітив, що Україна домоглася значного прогресу в реформуванні медіасфери, державного управління, боротьби з корупцією, макроекономічної стабілізації.
Чим виконання умов ЄС важливі для України
Політик зазначив, що реформи які повинна провести Україна – це не щось конкретне для держави, а справді важливе завдання, тому що йдеться про діяльність держави, про спільні цінності, про атмосферу в суспільстві.
Дуже важливо бачити рішучість керівництва України реформувати судову систему відповідно до рекомендації Венеціанської комісії,
– сказав Шефчович.
Пан Шефрович зазначив й те, що в ЄС вітають прихильність президента Зеленського боротися з інтересами й впливом олігархів у політичному та економічному житті України.
Зверніть увагу, що 1 липня 2021 року 275 народних депутатів підтримало законопроєкт №5600, котрий ще називають "антиахметівським". Закон про олігархів був ініційований Зеленським.
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Рада попередньо підтримала законопроєкт про олігархів