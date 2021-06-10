Товарообіг між Великою Британією та Україною зріс на більш ніж 40% за рік

У Міністерстві економіки розповіли, що товарообіг України з Великою Британією за рік збільшився на 41,4%. На такий показник вплинув запуск зони вільної торгівлі (ЗВТ).

Товарообіг між Україною та Великою Британією

Торговий представник України Тарас Качка розповів, що від початку функціонування ЗВТ обсяг товарообігу між Україною та Великою Британією склав 885,1 мільйона доларів.

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Співробітництво з Великою Британією в межах угоди демонструє позитивну динаміку в торгівлі,

– розповів Качка.

Це на 41,5% або 259,6 мільйона доларів більше, ніж за аналогічний період минулого року. Велика Британія є стратегічним торговельним партнером для України й Мінекономіки продовжуватиме тісну взаємодію з метою інтенсифікації торгівлі, відмітило у своєму повідомленні Мінекономіки.

Нагадаємо, що 16 грудня 2020 року Верховна Рада схвалила законопроєкт №0083 про ратифікацію Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та Британією. Цей законопроєкт замінив Угоду про асоціацію у торгівлі з Британією після Brexit.

Також 9 червня 2021 року відбулося перше установче засідання Торговельного комітету в рамках угоди про стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії.