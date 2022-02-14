Торговий оборот України за 2021 рік зріс на третину

У порівнянні з 2020 роком експорт товарів і послуг з України зріс на 34,3%. За 2021 рік він становить понад 79 724,3 мільйонів доларів.

Також за 2021 рік зріс імпорт – на 33,9% до 80 400,7 мільйона доларів. Такі дані оприлюднили у Державній службі статистики.

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За даними статистичного відомства, негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу України в 2021 році склало 676,4 мільйона. Натомість у 2020 році цей показник становив 677,8 мільйона доларів.

У Державній митній службі зазначили, що обсяг зовнішньої торгівлі товарами з січня до грудня 2021 року склав 141,377 мільярда доларів. А це на 37% більше, ніж за 2020 рік – 103,429 мільярда доларів.

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