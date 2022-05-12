Наразі Фінляндія не планує коментувати це. Водночас вони чекають, чи справді Росія припинить постачання природного газу. У разі реалізації цього сценарію, виникнуть серйозні проблеми для деяких суб'єктів фінської промисловості та виробництва продуктів.

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У Фінляндії остерігаються, що Росія може зупинити постачання газу

Попередньо у Фінляндії вважали, що Росія може припинити постачання газу 23 травня, адже саме тоді європейська країна має сплатити наступні рахунки за газ держави-агресорки.

Міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен прокоментував цю інформацію. Він заявив, що не може підтвердити це та додав, що загалом в Європі зараз обговорюють питання щодо постачання газу з Росії на Захід.

До теми! Нагадаємо, що Фінляндія активно рухається до вступу в НАТО. Країна у Північній Європі, яка має кордон з Росією, змінила свою позицію щодо Північноатлантичного Альянсу після нападу держави-агресорки на Україну. У Європі вітають це рішення. Зокрема, президент України Володимир Зеленський.

Що відомо про ситуацію з постачанням газу

Для Росії не новий варіант. Раніше держава-агресорка уже відрізала від газу Польщу та Болгарію. У російському "Газпромі" заявили, що вони ухвалили це рішення, оскільки ці країни відмовилися платити за газ у рублях.

Додамо, що Україна на днях повідомила, що наразі не здатна здійснювати транзит майже третини газу з Росії до Європи. Головна причина – станції перебувають на тимчасово окупованих територіях. Через одну зі станцій Європа отримала до 32,6 мільйона кубометрів газу на добу.

Крім того, Болгарія змогла домовитися про постачання скрапленого газу з США. Парадокс у тому, що ціна для болгар стала меншою, у порівнянні з тою сумою, яку офіційна Софія платила Росії.

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