На тлі загострення на Донбасі Росія зменшує транзит газу через Україну

Російський "Газпром" поступово зменшує транзит газу через Україну. А все тому, що після запуску газопроводу "Турецький потік" газ у Туреччину, Грецію й Болгарію повністю пішов по нових трубах.

А з 1 квітня ще й Румунія отримує газ із Болгарії через "Турецький потік". Про це написав у фейсбуці голова компанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон.

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Газу через Україну транспортують усе менше

Очільник "Оператора ГТС України" вказав на такі факти:

Після запуску "Турецького потоку" на південному напрямі транзит газу через Україну йде тільки у Молдову.

Транзит до Туреччини, Греції та Болгарії повністю перейшов з України до нових газогонів.

А з 1 квітня і постачання газу до Румунії повністю забезпечується зі сторони Болгарії.

Поступово "Газпром" зменшує транзит через Україну,

– наголосив Сергій Макогон.

Нагадаємо, перша гілка "Турецького потоку" офіційно почала працювати 8 січня 2020, а другу (її ще називають "Балканським потоком") потрохи почали запускати з грудня 2020 – січня 2021.

На переконання Макогона, якщо другу гілку "Турецького потоку" завершать, то "Газпром" постачатиме свій газ і до Угорщини поза ГТС України.

Для України це означає додаткову втрату 10 – 12 мільярдів кубометрів транзиту щорічно. Дуже важливо не допустити завершення будівництва "Північного потоку-2". Транзит газу Україною – це не тільки значний дохід, а й важливий елемент енергетичної та мілітарної безпеки України,

– підсумував керівник "Оператора ГТС України".

Зауважимо, 5 березня у ТОВ "Оператор ГТС України" повідомляли, що транзит газу Україною до Європи зменшився: у лютому він становив 2,9 мільярда кубометрів, що на 25% менше, ніж у січні.

А поки транзит газу з Росії до Європи через Україну зменшується, Кремль:

Масово перекидає до кордону з Україною військову техніку.

Поширює моторошні фейки про Збройні сили України.

І постійно створює напругу на Донбасі.

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