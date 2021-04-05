На тлі загострення на Донбасі Росія зменшує транзит газу через Україну
Російський "Газпром" поступово зменшує транзит газу через Україну. А все тому, що після запуску газопроводу "Турецький потік" газ у Туреччину, Грецію й Болгарію повністю пішов по нових трубах.
Джерело:фейсбук Сергія Макогона
А з 1 квітня ще й Румунія отримує газ із Болгарії через "Турецький потік". Про це написав у фейсбуці голова компанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон.
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Газу через Україну транспортують усе менше
Очільник "Оператора ГТС України" вказав на такі факти:
- Після запуску "Турецького потоку" на південному напрямі транзит газу через Україну йде тільки у Молдову.
- Транзит до Туреччини, Греції та Болгарії повністю перейшов з України до нових газогонів.
- А з 1 квітня і постачання газу до Румунії повністю забезпечується зі сторони Болгарії.
Поступово "Газпром" зменшує транзит через Україну,
– наголосив Сергій Макогон.
На переконання Макогона, якщо другу гілку "Турецького потоку" завершать, то "Газпром" постачатиме свій газ і до Угорщини поза ГТС України.
Для України це означає додаткову втрату 10 – 12 мільярдів кубометрів транзиту щорічно. Дуже важливо не допустити завершення будівництва "Північного потоку-2". Транзит газу Україною – це не тільки значний дохід, а й важливий елемент енергетичної та мілітарної безпеки України,
– підсумував керівник "Оператора ГТС України".
Зауважимо, 5 березня у ТОВ "Оператор ГТС України" повідомляли, що транзит газу Україною до Європи зменшився: у лютому він становив 2,9 мільярда кубометрів, що на 25% менше, ніж у січні.
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