Російський "Газпром" поступово зменшує транзит газу через Україну. А все тому, що після запуску газопроводу "Турецький потік" газ у Туреччину, Грецію й Болгарію повністю пішов по нових трубах.

А з 1 квітня ще й Румунія отримує газ із Болгарії через "Турецький потік". Про це написав у фейсбуці голова компанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон.

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Газу через Україну транспортують усе менше

Очільник "Оператора ГТС України" вказав на такі факти:

Після запуску "Турецького потоку" на південному напрямі транзит газу через Україну йде тільки у Молдову.

Транзит до Туреччини, Греції та Болгарії повністю перейшов з України до нових газогонів.

А з 1 квітня і постачання газу до Румунії повністю забезпечується зі сторони Болгарії.

Поступово "Газпром" зменшує транзит через Україну,

– наголосив Сергій Макогон.

Нагадаємо, перша гілка "Турецького потоку" офіційно почала працювати 8 січня 2020, а другу (її ще називають "Балканським потоком") потрохи почали запускати з грудня 2020 – січня 2021.



Всі ці газотранспортні системи потрібні Росії, щоб постачати свій газ до Європи без залучення української ГТС.

На переконання Макогона, якщо другу гілку "Турецького потоку" завершать, то "Газпром" постачатиме свій газ і до Угорщини поза ГТС України.

Для України це означає додаткову втрату 10 – 12 мільярдів кубометрів транзиту щорічно. Дуже важливо не допустити завершення будівництва "Північного потоку-2". Транзит газу Україною – це не тільки значний дохід, а й важливий елемент енергетичної та мілітарної безпеки України,

– підсумував керівник "Оператора ГТС України".

Зауважимо, 5 березня у ТОВ "Оператор ГТС України" повідомляли, що транзит газу Україною до Європи зменшився: у лютому він становив 2,9 мільярда кубометрів, що на 25% менше, ніж у січні.

А поки транзит газу з Росії до Європи через Україну зменшується, Кремль: Масово перекидає до кордону з Україною військову техніку.

Поширює моторошні фейки про Збройні сили України.

І постійно створює напругу на Донбасі.

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