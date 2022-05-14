На тлі росту цін через війну в Україні Індія заборонила експорт пшениці

Вторгнення Росії до України 24 лютого має наслідки для всього світу. Мова йде про гуманітарну кризу, пов'язану з голодом.

Росія майже повністю заблокувала можливість постачання українського зерна закордон. Найбільші українські порти, через які й експортувалися зернові, або захоплені окупантами, або до них заблоковано доступ. На початку квітні 2022 року Україна могла експортувати лише 500 тисяч тонн на місяць, у порівнянні з 5 мільйонами тонн до війни.

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При цьому що Україна виробляє суттєву частку світового продовольства: близько 27% соняшникового насіння, 5% ячменю, по 3% пшениці та рапсового насіння, 2% кукурудзи.

Найбільшим же експортером пшениці у світі є Росія. Вона хоч і має можливість експортувати зернові, але через накладені санкції та свої вимоги теж стикається з проблемами. При цьому росіяни також активно вивозять українське зерно з окупованої території до себе. Або намагаються крадене зерно продати закордоном. Але отримують відмови через можливі санкції.

Така ситуація призвела до зміни ланцюгів постачання на світовому ринку. Та значному стрибку цін на зернові. Ще на початку квітня Індія вирішила вийти на експортний ринок. Ця країна є другим у світі виробником пшениці. Хоча до цього країна відзначалася зберіганням свого врожаю пшениці для внутрішнього споживання.

І через місяць Індія таки повернулася до того, щоб не продавати пшеницю закордон. Генеральний директор зовнішньої торгівлі Індії оприлюднив заяву про заборону експорту пшениці з негайним набуттям чинності. Винятки лише для тих випадків, коли були видані безвідкличні акредитиви, або якщо уряд Індії надає дозволи на експорт країнам, які покладаються на пшеницю для забезпечення продовольчої безпеки.

Уряд посилається на зростання цін на пшеницю та необхідність захисту продовольчої безпеки в Індії та сусідніх вразливих країнах як каталізатор для зміни експортної політики.