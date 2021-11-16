"Тисяча Зеленського": Шмигаль пояснив, звідки візьмуть гроші на виплати вакцинованим

Володимир Зеленський 15 листопада анонсував виплату однієї тисячі гривень усім, хто двічі вакцинувався проти COVID-19. Згодом Денис Шмигаль розповів, звідки візьмуть кошти на ініціативу президента.

Прем'єр-міністр заявив, що профінансують її самі ж українці, які платять податки. Про це він повідомив під час брифінгу за результатами робочої поїздки на Тернопільщину 16 листопада.

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Це буде фонд підтримки підприємництва, постраждалого від COVID-19. Тобто це буде загальний фонд бюджету. Так, це наші з вами кошти (податки, які сплачують українці – 24 канал),

– сказав глава уряду.

За словами Дениса Шмигаля, відповідна програма буде діяти і в 2021 році, і в першій половині наступного року. Прем'єр-міністр додав, що всі, хто вакцинувався, зможуть нею скористатися.

"Тисяча Зеленського": що відомо

Володимир Зеленський пояснив, що програма працюватиме так: кожен, хто отримав два щеплення, зможе отримати 1 тисячу гривень. Швидко та зручно – тобто, через додаток "Дія".

За словами президента, за ці гроші можна буде придбати абонемент у спортзал чи фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал чи виставковий центр. Водночас можна буде купити квитки для мандрівок всередині країни – на внутрішні авіа- або залізничні перевезення.

Програма стартує 19 грудня, на неї виділять близько 3 мільярдів гривень. Так, держава забезпечить можливість отримати гроші усім вакцинованим проти коронавірусу.