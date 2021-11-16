Прем'єр-міністр заявив, що профінансують її самі ж українці, які платять податки. Про це він повідомив під час брифінгу за результатами робочої поїздки на Тернопільщину 16 листопада.
Читайте також Тисяча за вакцинацію, кораблі вугілля і ситуація з COVID: Зеленський записав нове звернення
Це буде фонд підтримки підприємництва, постраждалого від COVID-19. Тобто це буде загальний фонд бюджету. Так, це наші з вами кошти (податки, які сплачують українці – 24 канал),
– сказав глава уряду.
За словами Дениса Шмигаля, відповідна програма буде діяти і в 2021 році, і в першій половині наступного року. Прем'єр-міністр додав, що всі, хто вакцинувався, зможуть нею скористатися.
"Тисяча Зеленського": що відомо
- Володимир Зеленський пояснив, що програма працюватиме так: кожен, хто отримав два щеплення, зможе отримати 1 тисячу гривень. Швидко та зручно – тобто, через додаток "Дія".
- За словами президента, за ці гроші можна буде придбати абонемент у спортзал чи фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал чи виставковий центр. Водночас можна буде купити квитки для мандрівок всередині країни – на внутрішні авіа- або залізничні перевезення.
- Програма стартує 19 грудня, на неї виділять близько 3 мільярдів гривень. Так, держава забезпечить можливість отримати гроші усім вакцинованим проти коронавірусу.