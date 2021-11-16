Прем'єр-міністр заявив, що профінансують її самі ж українці, які платять податки. Про це він повідомив під час брифінгу за результатами робочої поїздки на Тернопільщину 16 листопада.

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Це буде фонд підтримки підприємництва, постраждалого від COVID-19. Тобто це буде загальний фонд бюджету. Так, це наші з вами кошти (податки, які сплачують українці – 24 канал),

– сказав глава уряду.

За словами Дениса Шмигаля, відповідна програма буде діяти і в 2021 році, і в першій половині наступного року. Прем'єр-міністр додав, що всі, хто вакцинувався, зможуть нею скористатися.

Зверніть увагу! Обіцяну президентом Володимиром Зеленським неможливо буде отримати готівкою. Гроші видаватимуть як так званий сертифікат на певні види послуг.

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