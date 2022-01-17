Тисяча за вакцинацію: на що українці вже витратили 1,5 мільярда гривень
Джерело:Міністерство економіки України
Українці вже витратили 1,5 мільярда гривень за допомогою програми "єПідтримка", про це розповіли у Міністерстві економіки. Найбільше населення витрачало гроші на книжки.
Тисяча за вакцинацію
У Мінекономіки розповіли, що від початку запуску програми "єПідтримка" понад 7,2 мільйона українців подали заявки в "Дії" на отримання 1 тисячі гривень. За чотири тижні дії програми громадянам вже виплачено близько 7 мільярдів гривень, з яких близько 1,5 мільярда гривень українці вже витратили.
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На що найбільше витратили українці
- книжкові магазини – 490 мільйонів гривень;
- кінотеатри – 386 мільйонів гривень;
- театри, концерти та розважальні послуги – 188 мільйонів гривень;
- залізничні та авіа пасажирські перевезення – 180 мільйонів гривень;
- спорт – 146 мільйонів гривень.
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Також у міністерстві нагадали, що з другої половини січня 2022 року програма буде розширена. Тож українці віком від 60 років матимуть можливість витратити кошти за програмою на придбання ліків.
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