Тисяча за вакцинацію: на що українці вже витратили 1,5 мільярда гривень

Українці вже витратили 1,5 мільярда гривень за допомогою програми "єПідтримка", про це розповіли у Міністерстві економіки. Найбільше населення витрачало гроші на книжки.

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У Мінекономіки розповіли, що від початку запуску програми "єПідтримка" понад 7,2 мільйона українців подали заявки в "Дії" на отримання 1 тисячі гривень. За чотири тижні дії програми громадянам вже виплачено близько 7 мільярдів гривень, з яких близько 1,5 мільярда гривень українці вже витратили.

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На що найбільше витратили українці

книжкові магазини – 490 мільйонів гривень;

кінотеатри – 386 мільйонів гривень;

театри, концерти та розважальні послуги – 188 мільйонів гривень;

залізничні та авіа пасажирські перевезення – 180 мільйонів гривень;

спорт – 146 мільйонів гривень.

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Також у міністерстві нагадали, що з другої половини січня 2022 року програма буде розширена. Тож українці віком від 60 років матимуть можливість витратити кошти за програмою на придбання ліків.

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