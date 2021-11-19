Тисяча за вакцинацію не вплине на інфляцію, – НБУ

Заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук заявив, що тисяча, яку отримають вакциновані громадяни, не вплине на інфляцію. Ця виплата лише може стимулювати незначне зростання цін у сфері культури та спорту.

За словами Сергія Ніколайчука, збільшення кількості вакцинованого населення усе одно матиме більше позитивного впливу на економіку, оскільки це дасть можливість уникнути нового локдауну. Про це заступник голови НБУ заявив в інтерв'ю.

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Гроші виділені на сфери культури та спорту

Ніколайчук переконаний, що 1 000 гривень, яку отримають вакциновані громадяни, не матиме впливу на інфляцію. Причиною цього є те, що гроші виділені конктетно для витрат на культурну та спортивну сферу, які найбільше страждають через карантинні обмеження. Однак, на думку заступника голови НБУ навіть незначне підвищення цін у цих сферах збільшить показники інфляції.

Тисяча гривень - не та сума, яка могла б суттєво стимулювати споживчий попит. До того ж, галузі, на які, як передбачає уряд, будуть виділені ці кошти, страждають від недозавантаження,

– заявив Ніколайчук.

За оцінками НБУ, вплив програми, обсяг якої 6 мільярдів, на горизонті у 12 місяців може скласти 0,1 – 0,2% ВВП.

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