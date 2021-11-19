За словами Сергія Ніколайчука, збільшення кількості вакцинованого населення усе одно матиме більше позитивного впливу на економіку, оскільки це дасть можливість уникнути нового локдауну. Про це заступник голови НБУ заявив в інтерв'ю.
Цікаво Гроші за вакцинацію: у "Приватбанку" попередили про нову схему шахраїв
Гроші виділені на сфери культури та спорту
Ніколайчук переконаний, що 1 000 гривень, яку отримають вакциновані громадяни, не матиме впливу на інфляцію. Причиною цього є те, що гроші виділені конктетно для витрат на культурну та спортивну сферу, які найбільше страждають через карантинні обмеження. Однак, на думку заступника голови НБУ навіть незначне підвищення цін у цих сферах збільшить показники інфляції.
Тисяча гривень - не та сума, яка могла б суттєво стимулювати споживчий попит. До того ж, галузі, на які, як передбачає уряд, будуть виділені ці кошти, страждають від недозавантаження,
– заявив Ніколайчук.
За оцінками НБУ, вплив програми, обсяг якої 6 мільярдів, на горизонті у 12 місяців може скласти 0,1 – 0,2% ВВП.
Виплати за вакцинацію: головне
- Президент України Володимир анонсував, що кожен українець, який повністю вакцинувався проти COVID-19 зможе отримати 1 000 гривень через додаток Дія. Старт цієї програми запланували на 19 грудня.
- За ці гроші українці зможуть придбати абонемент у спортзал, басейн чи фітнес-клуб, квиток у музей, театр чи на концерт, або витратити на подорожі всередині країни.
- 18 листопада Верховна Рада підтримала відповідний законопроєкт.