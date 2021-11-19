За словами Сергія Ніколайчука, збільшення кількості вакцинованого населення усе одно матиме більше позитивного впливу на економіку, оскільки це дасть можливість уникнути нового локдауну. Про це заступник голови НБУ заявив в інтерв'ю.

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Гроші виділені на сфери культури та спорту

Ніколайчук переконаний, що 1 000 гривень, яку отримають вакциновані громадяни, не матиме впливу на інфляцію. Причиною цього є те, що гроші виділені конктетно для витрат на культурну та спортивну сферу, які найбільше страждають через карантинні обмеження. Однак, на думку заступника голови НБУ навіть незначне підвищення цін у цих сферах збільшить показники інфляції.

Тисяча гривень - не та сума, яка могла б суттєво стимулювати споживчий попит. До того ж, галузі, на які, як передбачає уряд, будуть виділені ці кошти, страждають від недозавантаження,

– заявив Ніколайчук.

За оцінками НБУ, вплив програми, обсяг якої 6 мільярдів, на горизонті у 12 місяців може скласти 0,1 – 0,2% ВВП.

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