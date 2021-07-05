Тіньова зайнятість в Україні: Кабмін виявив понад 200 неоформлених працівників за два дні

Кабінет міністрів розповів, що за два дні перевірок інспекційної кампанії було виявлено 240 неоформлених працівників, допущених до роботи без трудових договорів. Загалом, Державна податкова служба спільно з Держпраці розпочали 152 перевірки.

Перевірка Кабміну та її результати

У першому півріччі 2021 року уряд провів масштабну інформаційну кампанію про переваги офіційного працевлаштування та ризики неформальних трудових відносин, у результаті якої оформили майже 57 тисяч працівників.

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З липня почалися перевірки. Інспекції відбудуться тільки у компаніях, які мають ознаки найбільших ризиків використовувати незадекларовану працю. За перші два дні перевірок виявлено 240 неформальних працівників у рамках 152 розпочатих інспекцій,

– зазначила заступник Міністра Світлана Глущенко.

Санкції проти недобросовісних роботодавців

Порушення було виявлено перший раз . Санкції за порушення законодавства про працю складають 10 мінімальних заробітних плат , що у цьому році становить 60 тисяч гривень.

. Санкції за порушення законодавства про працю складають , що у цьому році становить 60 тисяч гривень. Порушення виявили повторно. Якщо аналогічне порушення вчинене повторно протягом двох років, то воно роботодавцеві стане вже у 30 мінімальних зарплат за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення, що складатиме 180 тисяч гривень.

За якими критеріями виявляють неоформлених працівників

Зі слів Світлани Глущенко, для визначення роботодавців, які мають найбільший ризик використання незадекларованої праці, Податкова служба України (ДПС) та Держпраці використовують низку критеріїв, зокрема:

невідповідність кількості співробітників об’єму виробництва (наданих послуг, виконаних робіт);

наявність фактів порушень порядку оформлення трудових відносин, виявлених під час перевірок ДПС;

невідповідність кількості об’єктів оподаткування до кількості найманих працівників;

невідповідність кількості одночасно працюючих РРО кількості співробітників.

З 1 липня 2021 року уряд посилив боротьбу з тіньовою економікою. Саме тому ДПС спільно з Держпраці розпочали перевірки з метою виявлення роботодавців, що використовують незадекларовану працю, та стимулювання їх до переходу до формальних трудових відносин. Перевірки відбуваються відповідно до Національного плану спільних дій щодо зниження рівня незадекларованої праці на 2021 рік.