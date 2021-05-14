Тимчасово та вимушено: в уряді пояснили запровадження граничних націнок на пальне

У Кабміні пояснили, що запровадили граничні торговельні надбавки на пальне тимчасово. Це вимушений захід на період карантину.

В уряді заявили, що це відповідь на необґрунтоване зростання цін на пальне в роздрібних мережах. Кабмін запевняє, що виступає за прозору конкуренцію на ринку, однак має захищати споживачів, які страждають від карантину.

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Регулювання запровадили для прозорих цін

Міністр економіки Ігор Петрашко заявив, що граничний розмір торговельної надбавки унеможливить маніпуляцію цінами, стабілізує ринок роздрібної торгівлі пальним та запровадить прозорий механізм ціноутворення.

Зауважимо, гранична торговельна надбавка нараховуватиметься до середньої вартості пального, яка визначатиметься на підставі даних міжнародного інформаційного агентства Platts CIF NWE за попередню декаду з урахуванням акцизу та податку на додану вартість.

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