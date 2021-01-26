У розпал опалювального сезону українські теплові електростанції залишилися майже без вугілля. Виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко пояснив, що це зумовлено кількома чинниками.

Джерело: "Економічна правда"

Вітренко зазначив, що в четвертому кварталі 2020 року, особливо в листопаді-грудні, суттєво зросло споживання електроенергії населенням. Цей показник вийшов на докризовий рівень.

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В Україні суттєво впало виробництво електроенергії, сонячної та вітрової генерації, – Вітренко

Він також зауважив, що суттєво впало виробництво електроенергії, сонячної та вітрової генерації. І, крім цього, "Енергоатом" почав ремонт.

За його словами, "Енергоатом" дивився на прогноз Міністерства і розумів, що може виконати план, навіть якщо поставить певні блоки на ремонт.

Ось що виходить: "Енергоатом" ставить блоки на ремонт, сонце і вітер дають менше електроенергії, а люди починають набагато більше споживати,

– пояснив виконувач обов'язків міністра енергетики.

Юрій Вітренко відзначив, що на початок опалювального сезону Україна мала рекордні запаси вугілля. Однак, коли сталася така ситуація, теплова генерація почала рекордними темпами "відпрацьовувати" запаси вугілля.

"Відповідно, ми заходимо в січень з рекордно малими запасами вугілля", – підсумував він.

Зверніть увагу! "Укренерго в січні повідомило, що за останні декілька місяців кількість вугілля різних марок зменшилася у 5,2 раза. Однак запевнили, що не планують відключення будь-яких категорій споживачів.