Цією новиною поділився голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев у своєму телеграм-каналі.

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Майже 9 мільйонів гривень поповнили український бюджет завдяки сплаті податку сервісом OnlyFans.

Перші надходження до бюджету від податку на Google: сайт OnlyFans – 305 тис. доларів. Внесок індустрії розваг у фінансування нашої перемоги. Очікуємо наступні,

– написав Гетманцев.

OnlyFans дає доступ користувачам до контенту авторів за платну підписку. Сайт популярний й тим, що користуючись ним можна отримати доступ до розваг для дорослих і еротичного контенту.

Користувач, який оформив підписку на певного творця може переглядати його контент в обмін на щомісячний членський внесок. Сама ж компанія платить 80% зборів творцеві контенту, а 20% – йде платформі.

Нагадаємо, що у червні 2021 року Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №4184. Він, зокрема, зобов'язує інтернет-гігантів, які працюють в Україні, сплачувати податки до державного бюджету України.

Раніше повідомлялось, що сервіс платної підписки OnlyFans заборонив моделям з Росії та Білорусі створювати аккаунти та виводити гроші через повномасштабне вторгнення Росії в Україні.

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