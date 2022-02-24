Технології, банки та корумпована еліта: по чому вдарять санкції США

США перейшла до наступного пакета санкцій проти Росії, яка почала повномасштабну війну проти України. Про це повідомив президент Джо Байден.

Він наголосив, що санкції є руйнівними. Вони матимуть довгостроковий вплив на Росію і водночас мінімальний вплив на Сполучені Штати та їхніх союзників.

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Путін – агресор. Путін обрав цю війну. І тепер він і його країна будуть нести за неї наслідки,

– сказав Байден.

Санкції проти технологій

Нові санкції включають блокування експорту технологій, що є центральним елементом підходу Байдена, який, за його словами, серйозно обмежить здатність Росії розвивати військовий та аерокосмічний сектор.

Раніше, такі ж санкції планувала ввести Японія у випадку вторгнення Росії.

Канада ж своєю чергою цілком припинили експорт в Росію.

Упродовж кількох днів Велика Британія також припинить експорт високотехнологічних товарів. А також припинить дію ліцензій на експорт товарів подвійного призначення, які можуть бути використані у військових цілях.

Відтак дії США та її союзниць більш ніж наполовину знизять імпорт високих технологій у Росію.

Санкції проти банків

Байден заявив, що США вже наклали санкції на російські банки, які разом мають активи на суму 1 трильйон доларів. Також Сполучені Штати відрізали від американської фінансової системи російський банк, який самостійно тримає одну третю всіх активів.

І сьогодні ми блокуємо ще 4 великі банки. Це означає, що будь-які активи, які вони мають у США, будуть заморожені. Серед них ВТБ, другий за величиною банк Росії, який має 250 мільярдів доларів капіталу

– заявив Байден.

Велика Британія також сьогодні оголосила про банківські санкції: країна наклала повний арешт на активи ВТБ Банку та обмежила кількість грошей, яку громадяни США можуть вносити на свої банківські рахунки у Великій Британії.

Санкції проти еліти

США також поповнили санкцій список російської корумпованої еліти та їхніх сімей.

Як я говорив раніше, ці люди особисто наживаються на кремлівській політиці. Ми посилимо санкції проти корумпованих мільярдерів,

– сказав Байден.

Санкцій проти компаній

В рамках попереднього пакета санкцій США (як і ЄС) обмежила можливість Росії залучати гроші від інвесторів. Тепер цього не можуть робити й найбільші державні компанії Росії.

Байден наголосив, що разом з іншими міжнародними партнерами, вони обмежать можливість Росії займатися бізнесом, використовуючи долар, євро, фунт стерлінга чи єну.

Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.

Джо Байден щодо нападу Росії на Україну, дивіться звернення: