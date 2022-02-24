Технології, банки та корумпована еліта: по чому вдарять санкції США
США перейшла до наступного пакета санкцій проти Росії, яка почала повномасштабну війну проти України. Про це повідомив президент Джо Байден.
Він наголосив, що санкції є руйнівними. Вони матимуть довгостроковий вплив на Росію і водночас мінімальний вплив на Сполучені Штати та їхніх союзників.
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Путін – агресор. Путін обрав цю війну. І тепер він і його країна будуть нести за неї наслідки,
– сказав Байден.
Санкції проти технологій
Нові санкції включають блокування експорту технологій, що є центральним елементом підходу Байдена, який, за його словами, серйозно обмежить здатність Росії розвивати військовий та аерокосмічний сектор.
- Раніше, такі ж санкції планувала ввести Японія у випадку вторгнення Росії.
- Канада ж своєю чергою цілком припинили експорт в Росію.
- Упродовж кількох днів Велика Британія також припинить експорт високотехнологічних товарів. А також припинить дію ліцензій на експорт товарів подвійного призначення, які можуть бути використані у військових цілях.
Відтак дії США та її союзниць більш ніж наполовину знизять імпорт високих технологій у Росію.
Санкції проти банків
Байден заявив, що США вже наклали санкції на російські банки, які разом мають активи на суму 1 трильйон доларів. Також Сполучені Штати відрізали від американської фінансової системи російський банк, який самостійно тримає одну третю всіх активів.
І сьогодні ми блокуємо ще 4 великі банки. Це означає, що будь-які активи, які вони мають у США, будуть заморожені. Серед них ВТБ, другий за величиною банк Росії, який має 250 мільярдів доларів капіталу
– заявив Байден.
Велика Британія також сьогодні оголосила про банківські санкції: країна наклала повний арешт на активи ВТБ Банку та обмежила кількість грошей, яку громадяни США можуть вносити на свої банківські рахунки у Великій Британії.
Санкції проти еліти
США також поповнили санкцій список російської корумпованої еліти та їхніх сімей.
Як я говорив раніше, ці люди особисто наживаються на кремлівській політиці. Ми посилимо санкції проти корумпованих мільярдерів,
– сказав Байден.
Санкцій проти компаній
В рамках попереднього пакета санкцій США (як і ЄС) обмежила можливість Росії залучати гроші від інвесторів. Тепер цього не можуть робити й найбільші державні компанії Росії.
Байден наголосив, що разом з іншими міжнародними партнерами, вони обмежать можливість Росії займатися бізнесом, використовуючи долар, євро, фунт стерлінга чи єну.Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.
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Джо Байден щодо нападу Росії на Україну, дивіться звернення: