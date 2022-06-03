Технологічний гігант Hewlett Packard офіційно оголосив про вихід із ринків Росії та Білорусі
Джерело:Hewlett Packard Enterprise
Ще в лютому, після початку повномасштабної війни в Україні, Hewlett Packard Enterprise зупинила діяльність в Росії та Білорусі. Через понад 3 місяці компанія вирішила вийти з ринків цих країн.
Про це мовиться в офіційній заяві HPE. Її оприлюднили 1 червня.
До теми Один з найбільших фотобанків світу Pixabay перестав працювати для росіян: до чого тут ООН
HPE оголосила про вихід із ринків Росії та Білорусі
У заяві компанії мовиться, що після тимчасової зупинки поставок і продажів у Росію та Білорусь наприкінці лютого HPE уважно стежила за ситуацією.
Продовжувати діяльність у Росії та Білорусі для нас більше недоцільно, і ми продовжуємо впорядкований вихід нашого бізнесу, що залишився в цих країнах,
– мовиться в офіційній заяві HPE.
Водночас у компанії прагнуть прозорого спілкування з членами команди, клієнтами та партнерами, які постраждали внаслідок згортання бізнес-операцій в обох країнах.
Про цю подію також розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Він зауважив, що понад 2 місяці тому HPE призупинила роботу в Росії та Білорусі, але зараз для керівництва компанії стало очевидним, що бізнес і високі технології не можуть мати нічого спільного з війною та середньовіччям.
"Поки до України приїжджають CEO головних світових технологічних компаній, і навіть попри війну планують відкривати в нас офіси, Росія стрімко деградує, перетворюючись на безперспективну пустелю, ще й прихопивши з собою Білорусь. Минуле ніколи не зможе перемогти майбутнє, а Росія – Україну", – зауважив міністр.
Цікаво США ввели санкції проти російського промгіганта: акції компанії обвалились
Коротко про Hewlett Packard Enterprise
- Американська ІТ-компанія Hewlett Packard Enterprise спеціалізується на виробництві серверів, суперкомп'ютерів, систем зберігання даних та іншого обладнання для серверних систем.
- Також HPE займається побудовою хмарних інфраструктур, системною інтеграцією та розробляє програмне забезпечення для організацій.
- Її утворили у 2015 році після розділення компанії HP на сервісну та продуктову компанію (Hewlett Packard Enterprise) та компанію, що зосередилася на виробництві ПК та ноутбуків – HP.
Буде цікаво – ЄС схвалив 6 пакет санкцій проти Росії: дивіться відео