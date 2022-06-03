Технологічний гігант Hewlett Packard офіційно оголосив про вихід із ринків Росії та Білорусі

Ще в лютому, після початку повномасштабної війни в Україні, Hewlett Packard Enterprise зупинила діяльність в Росії та Білорусі. Через понад 3 місяці компанія вирішила вийти з ринків цих країн.

Про це мовиться в офіційній заяві HPE. Її оприлюднили 1 червня.

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HPE оголосила про вихід із ринків Росії та Білорусі

У заяві компанії мовиться, що після тимчасової зупинки поставок і продажів у Росію та Білорусь наприкінці лютого HPE уважно стежила за ситуацією.

Продовжувати діяльність у Росії та Білорусі для нас більше недоцільно, і ми продовжуємо впорядкований вихід нашого бізнесу, що залишився в цих країнах,

– мовиться в офіційній заяві HPE.

Водночас у компанії прагнуть прозорого спілкування з членами команди, клієнтами та партнерами, які постраждали внаслідок згортання бізнес-операцій в обох країнах.

Про цю подію також розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Він зауважив, що понад 2 місяці тому HPE призупинила роботу в Росії та Білорусі, але зараз для керівництва компанії стало очевидним, що бізнес і високі технології не можуть мати нічого спільного з війною та середньовіччям.

"Поки до України приїжджають CEO головних світових технологічних компаній, і навіть попри війну планують відкривати в нас офіси, Росія стрімко деградує, перетворюючись на безперспективну пустелю, ще й прихопивши з собою Білорусь. Минуле ніколи не зможе перемогти майбутнє, а Росія – Україну", – зауважив міністр.

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Коротко про Hewlett Packard Enterprise

Американська ІТ-компанія Hewlett Packard Enterprise спеціалізується на виробництві серверів, суперкомп'ютерів, систем зберігання даних та іншого обладнання для серверних систем.

Також HPE займається побудовою хмарних інфраструктур, системною інтеграцією та розробляє програмне забезпечення для організацій.

Її утворили у 2015 році після розділення компанії HP на сервісну та продуктову компанію (Hewlett Packard Enterprise) та компанію, що зосередилася на виробництві ПК та ноутбуків – HP.

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