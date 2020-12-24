Регулятор переглянув тарифи на виробництво теплової енергії для населення на 2021 рік. Зростання стосується усіх 23 компаній.

Рішення підвищити тарифи на тепло на 2021 рік прийняла 24 грудня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

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Що відомо про нові тарифи

Тарифи для виробництва тепла для населення підвищуються для всіх 23 компаній.

Найменше підвищили такир для АТ "Дніпровська ТЕЦ" на – 5,5%, найбільше – для ТОВ "Євро-реконструкція" – аж на 49,7%.

Найнижчий тариф встановлений для ТОВ "ДВ Нафтогазовидобувна Компанія" – 653,99 гривні за гігакалорію, найвищий – для КП "Міськтепловодоенергія" – 1 632,51 гривні за гігакалорію.

Після підвищення середньозважений тариф для поставок тепла населенню становить 1 121,71 гривні за гігакалорію.

Чому вирішили змінити тарифи на виробництво тепла у 2021 році

через суттєве зниження обсягів виробництва теплової енергії;

зміну відпуску електричної енергії ТЕЦ та когенераційними установками;

зростання середньомісячної заробітної плати штатних працівників;

збільшення цін на паливно-енергетичні ресурси;

підвищення витрат на послуги розподілу природного газу;

зростання інших операційних витрат.

Цікаво! За інформацією опитування фонду "Демократичні ініціативи" та КМІС, лише 12% українців вважають можливим зменшення тарифів 2021 році.