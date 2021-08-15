Укрзалізниця підвищує тарифи перевезення вантажів з 1 вересня

Тарифи на перевезення агропродукції та залізної руди зростуть з 1 вересня 2021 року та 1 січня наступного року. Про підвищення тарифів розповів член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко.

Як зростуть тарифи

За словами Лещенка, тариф зросте не лише на перевезення залізної руди та агропродукції, але й збільшиться на порожній пробіг.

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Тариф на перевезення залізної руди зросте:

з 1 вересня 2021 року – на 8%,

з 1 січня 2022 року – на 20,4%.

Тариф на перевезення агропродукції зросте:

з 1 вересня 2021 року – на 8%,

з 1 січня 2022 року – на 6%.

Позитивний ефект для УЗ від підвищення тарифів

Сумарний позитивний ефект для Укрзалізниці складе 1,8 мільярда гривень в поточному році та 10,1 мільярда гривень у 2022 році. Лещенко відмітив, що отримані гроші, внаслідок підвищення тарифів, дозволять провести необхідну модернізацію компанії.

Погодження підняття тарифів

Державна регуляторна служба погодила підвищення тарифів у два етапи. Раніше це ж зробили Мінфін і Мінекономіки.

Тепер залишилося тільки зареєструвати наказ у Мін'юсті. І можна вважати, що спільними зусиллями правління, наглядової ради УЗ і Міністерства інфраструктури зроблено значний, але не останній крок до деолігархізації залізниці,

– підсумував Лещенко.

Також у своєму дописі у фейсбуці Лещенко відмітив, що найбільше підвищення торкнеться олігарха Ріната Ахметова: 3,2 мільярда для Метінвесту та 1 мільярд для ДТЕК.

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