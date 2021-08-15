Укрзалізниця підвищує тарифи перевезення вантажів з 1 вересня
Джерело:фейсбук Сергія Лещенка
Тарифи на перевезення агропродукції та залізної руди зростуть з 1 вересня 2021 року та 1 січня наступного року. Про підвищення тарифів розповів член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко.
Як зростуть тарифи
За словами Лещенка, тариф зросте не лише на перевезення залізної руди та агропродукції, але й збільшиться на порожній пробіг.
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Тариф на перевезення залізної руди зросте:
- з 1 вересня 2021 року – на 8%,
- з 1 січня 2022 року – на 20,4%.
Тариф на перевезення агропродукції зросте:
- з 1 вересня 2021 року – на 8%,
- з 1 січня 2022 року – на 6%.
Позитивний ефект для УЗ від підвищення тарифів
Сумарний позитивний ефект для Укрзалізниці складе 1,8 мільярда гривень в поточному році та 10,1 мільярда гривень у 2022 році. Лещенко відмітив, що отримані гроші, внаслідок підвищення тарифів, дозволять провести необхідну модернізацію компанії.
Погодження підняття тарифів
Державна регуляторна служба погодила підвищення тарифів у два етапи. Раніше це ж зробили Мінфін і Мінекономіки.
Тепер залишилося тільки зареєструвати наказ у Мін'юсті. І можна вважати, що спільними зусиллями правління, наглядової ради УЗ і Міністерства інфраструктури зроблено значний, але не останній крок до деолігархізації залізниці,
– підсумував Лещенко.
Також у своєму дописі у фейсбуці Лещенко відмітив, що найбільше підвищення торкнеться олігарха Ріната Ахметова: 3,2 мільярда для Метінвесту та 1 мільярд для ДТЕК.
"Укрзалізниця": останні новини
- 8 липня 2021 року "УЗ" розмістила п'ятирічні єврооблігації на 300 мільйонів доларів під 7,875% річних. Залучені кошти планували спрямувати на рефінансування боргу компанії.
- Збитки "УЗ" за I квартал 2020 року становили 1,8 мільярда гривень, компанія стала найзбитковішою серед 15 держпідприємств.
- Прибуток "УЗ" у II кварталі 2021 року склав 227,4 мільйона гривень, таким чином компанія перестала бути збитковою.