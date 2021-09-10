Тарифи на тепло і гарячу воду під час опалювального сезону не зростатимуть, – Шмигаль

Уряд не планує підвищення тарифів на тепло й гарячу воду під час опалювального сезону 2021 – 2022 року. При цьому, влада пообіцяла підтримувати місцеве самоврядування.

Таку заяву зробив український прем'єр-міністр Денис Шмигаль. 10 вересня він виступив на засіданні парламенту.

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Пояснення від прем'єр-міністра

Шмигаль зазначив, що ціна на газ для тепла становить 7,42 гривні з ПДВ (6,18 гривні без ПДВ). Ціна, зафіксована у тарифах для різних теплокомуненерго, коливається у межах 5,5 – 6 гривень за кубометр. "Тобто в деяких теплокомуненерго буде різниця до 50 копійок менша, а в деяких буде навіть краща ціна, ніж та яка закладена в тарифах", – пояснив урядовець.

Влада веде активну роботу з мерами міст, адже саме на місцеве самоврядування покладена відповідальність за формування тарифів на тепло й гарячу воду,

– підкреслив він.

Крім цього, він запевнив, що уряд готовий підставити плече органам місцевого самоврядування, аби їм було легше проходити опалювальний сезон. Мовиться про те, аби не покладати зайвий тягар людям на плечі.

Шмигаль про отримання субсидій

Прем'єр-міністр також відзначив, що важливою є й тематика субсидій. Адже напередодні були змінені підходи до їхнього формування. Фактично майже 3 мільйони домогосподарств пройшли верифікацію й отримуватимуть субсидії за значно коротші терміни – мовиться лише про 10 днів.

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Шмигаль звернув увагу й на те, що вдалося внести певне полегшення щодо оформлення субсидій, якщо справа стосується нерухомості, великих купівель або доходів й депозитів. "Тобто ті пенсіонери, які мають депозити, будуть отримувати субсидії", – зауважив він.