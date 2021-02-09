Тарифи на тепло і гарячу воду не підвищуватимуть до кінця 2021 року

До кінця опалювального сезону 2021 року тарифи на тепло і гарячу воду в Україні не будуть підвищувати. Це Кабінет Міністрів офіційно закріпив у Меморандумі з місцевою владою.

Прем'єр-міністр зазначив, що це – один із 8 кроків урядової команди щодо розв'язання тарифного питання.

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Тепло і гаряча вода не подорожчають

Тарифи на тепло та гарячу воду не будуть підвищуватись у цьому опалювальному сезоні,

– зазначив Шмигаль.

Він додав, що це – правильна позиція, яка показує, що пріоритет влади – і центральної, і місцевої – захист добробуту українців.

Шмигаль наголосив, що 9 лютого такі гарантії для населення закріпили в Меморандумі з місцевою владою.

Що відомо про субсидії через подорожчання електроенергії