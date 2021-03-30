Тарифи на стаціонарний телефон можуть зрости

В Україні планують підвищити тарифи на телекомунікаційні послуги. З 1 липня 2021 року вартість послуг стаціонарного телефону зросте на 10%.
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ) вже схвалила відповідний проєкт рішення. Ще 9 лютого його напривили до Федерації профспілок України та Федерації роботодавців, де його також погодили.
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Як зміняться тарифи на телефон
Згідно з проєктом, вартість місячної абонентської плати зросте і для населення і для підприємств:
- для населення – 65,68 гривень;
- для підприємств, установ, організацій, фізичних осіб – вартість зросте з 65,55 гривень до 72,11 гривень.
Наразі представники Нацкомісії вже готують документи, щоб направити проєкт рішення на державну реєстрацію в Міністерство юстиції України. У разі ухвалення рішення набере чинності з 1 липня 2021 року.
Тарифи для українців: останні новини
- Наприкінці березня закінчується дія граничного тарифу на газ 6,99 гривні за кубометр від уряду. Відтак кожна газопостачальна компанія вже сама встановила ціну для своїх споживачів. Повний список цін на газ з квітня є за цим посиланням.
- Також невдовзі закінчується дія тарифу на електроенергію для населення, який наприкінці 2020 року запровадив уряд. Однак, ціна залишиться такою ж, як і є до 31 березня – 1, 68 гривні за кіловат-годину.
- Зросли тарифи і приватної компанії "Нова пошта". Там підвищили тарифи на всі види посилок. Для того, аби надіслати в іншу область відправлення вагою 0,5 кілограма, тепер доведеться заплатити не 40, а 45 гривень.