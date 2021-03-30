Тарифи на стаціонарний телефон можуть зрости

Читать новость на русском

Джерело:

Укрінформ

В Україні планують підвищити тарифи на телекомунікаційні послуги. З 1 липня 2021 року вартість послуг стаціонарного телефону зросте на 10%.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ) вже схвалила відповідний проєкт рішення. Ще 9 лютого його напривили до Федерації профспілок України та Федерації роботодавців, де його також погодили.

Дізнайтеся Як заощаджувати на комунальних платіжках

Як зміняться тарифи на телефон

Згідно з проєктом, вартість місячної абонентської плати зросте і для населення і для підприємств:

  • для населення – 65,68 гривень;
  • для підприємств, установ, організацій, фізичних осіб – вартість зросте з 65,55 гривень до 72,11 гривень.

Наразі представники Нацкомісії вже готують документи, щоб направити проєкт рішення на державну реєстрацію в Міністерство юстиції України. У разі ухвалення рішення набере чинності з 1 липня 2021 року.

Тарифи для українців: останні новини

  • Наприкінці березня закінчується дія граничного тарифу на газ 6,99 гривні за кубометр від уряду. Відтак кожна газопостачальна компанія вже сама встановила ціну для своїх споживачів. Повний список цін на газ з квітня є за цим посиланням.
  • Також невдовзі закінчується дія тарифу на електроенергію для населення, який наприкінці 2020 року запровадив уряд. Однак, ціна залишиться такою ж, як і є до 31 березня – 1, 68 гривні за кіловат-годину.
  • Зросли тарифи і приватної компанії "Нова пошта". Там підвищили тарифи на всі види посилок. Для того, аби надіслати в іншу область відправлення вагою 0,5 кілограма, тепер доведеться заплатити не 40, а 45 гривень.