В Україні планують підвищити тарифи на телекомунікаційні послуги. З 1 липня 2021 року вартість послуг стаціонарного телефону зросте на 10%.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ) вже схвалила відповідний проєкт рішення. Ще 9 лютого його напривили до Федерації профспілок України та Федерації роботодавців, де його також погодили.

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Як зміняться тарифи на телефон

Згідно з проєктом, вартість місячної абонентської плати зросте і для населення і для підприємств:

для населення – 65,68 гривень;

для підприємств, установ, організацій, фізичних осіб – вартість зросте з 65,55 гривень до 72,11 гривень.

Наразі представники Нацкомісії вже готують документи, щоб направити проєкт рішення на державну реєстрацію в Міністерство юстиції України. У разі ухвалення рішення набере чинності з 1 липня 2021 року.

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