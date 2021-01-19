Регулятор 19 січня схвалив зниження тарифів на розподіл газу для 14 облгазів. Зменшення цін стосується тих компаній, у яких тарифи були значно вищими, ніж середні по Україні.

Тарифи зменшили переважно в невеликих облгазах. Таке рішення Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, ухвалила на засіданні, повідомляє 24 канал.

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Де знизили ціни на розподіл газу

ПрАТ "Гадячгаз",

АТ "Закарпатгаз",

АТ "Івано-Франківськгаз",

ПрАТ "Коростишівгаз",

АТ "Лубнигаз",

ПрАТ "Мелітопольгаз",

АТ "Миколаївгаз",

АТ "Полтавагаз",

ПрАТ "Тернопільгаз",

АТ "Тисменицягаз",

ПрАТ "Уманьгаз",

АТ "Харківгаз",

АТ "Чернівцігаз",

ТОВ "Газовик".

На скільки знизили ціни

Тарифи зменшили на 5 – 30%. Відтепер ціни становитимуть 1,66 – 1,79 гривні без ПДВ.

Невдовзі рішення оприлюднять на сайті регулятора, аби могли внести зауваження чи пропозиції та, зрештою, остаточно затвердити. Оскільки зменшені тарифи почнуть діяти з 1 лютого, Комісія повинна встигнути опрацювати всю процедуру.

Голова НКРЕКП Валерій Тарасюк зауважив, що про це рішення говорить вся країна, тому пояснювати тут нема що.



Тарифи на розподіл газу / Фото НКРЕКП

Що цьому передувало

Через протести щодо підвищення тарифів на розподіл газу, уряд вирішив тимчасово встановити граничну ціну.

Максимальний тариф за кубометр газу становитиме 6,99 гривні, за розподіл – 1,79.

Однак такі тарифи діятимуть лише під час карантину.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що тепер для деяких сімей ціни на газ зменшаться на 30 – 40%.



Ціна на газ / Інфографіка 24 каналу