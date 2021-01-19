Тарифи на розподіл газу зменшили для 14 облгазів: деталі
Регулятор 19 січня схвалив зниження тарифів на розподіл газу для 14 облгазів. Зменшення цін стосується тих компаній, у яких тарифи були значно вищими, ніж середні по Україні.
Тарифи зменшили переважно в невеликих облгазах. Таке рішення Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, ухвалила на засіданні, повідомляє 24 канал.
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Де знизили ціни на розподіл газу
- ПрАТ "Гадячгаз",
- АТ "Закарпатгаз",
- АТ "Івано-Франківськгаз",
- ПрАТ "Коростишівгаз",
- АТ "Лубнигаз",
- ПрАТ "Мелітопольгаз",
- АТ "Миколаївгаз",
- АТ "Полтавагаз",
- ПрАТ "Тернопільгаз",
- АТ "Тисменицягаз",
- ПрАТ "Уманьгаз",
- АТ "Харківгаз",
- АТ "Чернівцігаз",
- ТОВ "Газовик".
На скільки знизили ціни
Тарифи зменшили на 5 – 30%. Відтепер ціни становитимуть 1,66 – 1,79 гривні без ПДВ.
Невдовзі рішення оприлюднять на сайті регулятора, аби могли внести зауваження чи пропозиції та, зрештою, остаточно затвердити. Оскільки зменшені тарифи почнуть діяти з 1 лютого, Комісія повинна встигнути опрацювати всю процедуру.
Голова НКРЕКП Валерій Тарасюк зауважив, що про це рішення говорить вся країна, тому пояснювати тут нема що.
Тарифи на розподіл газу / Фото НКРЕКП
Що цьому передувало
- Через протести щодо підвищення тарифів на розподіл газу, уряд вирішив тимчасово встановити граничну ціну.
- Максимальний тариф за кубометр газу становитиме 6,99 гривні, за розподіл – 1,79.
- Однак такі тарифи діятимуть лише під час карантину.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що тепер для деяких сімей ціни на газ зменшаться на 30 – 40%.
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