Тарифи не зростуть, але хтось платитиме більше, – Чернишов про опалювальний сезон

Тарифи на опалення наступного сезону не зміняться, але українцям потрібно підійти свідомо до підготовки до зими.

Тарифи не зміняться

Про в ефірі національного телемарафону розповів міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов, передає 24 канал. За його словами, опалювальний сезон почнеться вчасно, тарифи не зміняться.

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Але я хочу звернутися до Українців з закликом ставитися максимально дбайливо до енергії і тепла. Ми маємо припинити регулювання температури в помешканнях шляхом відкриття вікон і жити взимку з відкритими вікнами не регулюючи температуру в оселях. Тому маємо підготуватися по-дорослому до наступного опалювального сезону,

– сказав міністр.

У тому числі проводячи заходи окремої побутової підготовки, які включають переобладнання вікон, дверей та дахів. За його словами, оптимальна температура в оселі становитиме 18-20 градусів, але не нижче 16 градусів.

Чи звертається Україна за підтримку

За словами міністр розвитку громад та територій України Олексія Чернишова, в першу чергу уряд спирається на українські громади та міста.

"Також в уряді працює спеціально створений штаб з підготовки до опалювального сезону. Ми також звертаємось до міжнародних партнерів за підтримкою та допомогою, але в першу чергу розраховуємо на себе", – пояснив міністр.

Чи вистачить газу взимку

Зараз уряд працює над тим, щоб забезпечити українців достатньою кількістю тепла взимку. Тому загроза перебоїв постачання опалення – мінімальна.

За словами прем'єр-міністра Денис Шмигаль, українцям для наступного опалювального сезону потрібно від 21 до 24 мільярдів кубометрів газу.

Раніше уряд заявив про план для "Нафтогазу" в забезпеченні збільшення запасів газу у сховищах до 19 мільярдів кубометрів. Розраховуємо на власний видобуток, а також Україна на закупки газу з Європи.

Але голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко зауважив, що зараз газ коштує дуже дорого, тому Україна проводить перемовини з партнерами. За словами Вітренка, для такого запасу потрібно витратити ще 8 мільярдів доларів.

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