Тарифи не підвищуватимуть: уряд, "Нафтогаз" та Асоціація міст України підписали меморандум

Місцева влада не підвищуватиме тарифи на гарячу воду та опалення під час цього опалювального сезону. Цієї домовленості досягнули Кабмін, НАК "Нафтогаз України" та Асоціація міст України.

Документ називається Меморандумом про взаєморозуміння і врегульовує проблемні питання у сфері централізованого постачання тепла та гарячої води.

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В основі меморандуму – домовленість з місцевою владою

Такого рішення досягли на Конгресі місцевих і регіональних влад при президентові України.

В основі цього меморандуму є домовленість про те, що місцева влада не буде підвищувати тарифи на тепло і гарячу воду в цьому опалювальному сезоні порівняно з попереднім,

– пояснив прем'єр Денис Шмигаль.

У документі також зафіксована домовленість про те, що поставки газу будуть "безперебійними". Аби теплокомуненерго під час опалювального сезону працювали як слід, передбачено фінансову підтримку місцевих громад.

Місцевим громадам обіцяють фінансову підтримку

З боку держави передбачається субвенція місцевим бюджетам з незадовільним індексом платоспроможності вже з четвертого кварталу цього року,

– сказав глава уряду.

Наступного року місцевим бюджетам пообіцяли залишити 4% від податку на доходи фізичних осіб та 13,44% від акцизу з пального.

Досягли домовленості і щодо ціни на газ, яку "Нафтогаз" постачатиме бюджетним установам.

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Незмінні тарифи пообіцяв і президент Зеленський

Зазначимо, раніше про те, що тарифи на тепло та гарячу воду залишаться незмінними, повідомив і президент Володимир Зеленський. Таку обіцянку глава держави зробив попри коливання і значне підвищення ціни на газ на ринку Європи.

Раніше і прем'єр Шмигаль наголошував, що підстав піднімати тарифи немає. Адже газу у підземних сховищах достатньо, а підготовка до опалювального сезону завершена на 90%.