Документ називається Меморандумом про взаєморозуміння і врегульовує проблемні питання у сфері централізованого постачання тепла та гарячої води.

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В основі меморандуму – домовленість з місцевою владою

Такого рішення досягли на Конгресі місцевих і регіональних влад при президентові України.

В основі цього меморандуму є домовленість про те, що місцева влада не буде підвищувати тарифи на тепло і гарячу воду в цьому опалювальному сезоні порівняно з попереднім,

– пояснив прем'єр Денис Шмигаль.

У документі також зафіксована домовленість про те, що поставки газу будуть "безперебійними". Аби теплокомуненерго під час опалювального сезону працювали як слід, передбачено фінансову підтримку місцевих громад.

Місцевим громадам обіцяють фінансову підтримку

З боку держави передбачається субвенція місцевим бюджетам з незадовільним індексом платоспроможності вже з четвертого кварталу цього року,

– сказав глава уряду.

Наступного року місцевим бюджетам пообіцяли залишити 4% від податку на доходи фізичних осіб та 13,44% від акцизу з пального.

Важливо! Досягли домовленості і щодо ціни на газ, яку "Нафтогаз" постачатиме бюджетним установам.

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Незмінні тарифи пообіцяв і президент Зеленський

Зазначимо, раніше про те, що тарифи на тепло та гарячу воду залишаться незмінними, повідомив і президент Володимир Зеленський. Таку обіцянку глава держави зробив попри коливання і значне підвищення ціни на газ на ринку Європи.

Раніше і прем'єр Шмигаль наголошував, що підстав піднімати тарифи немає. Адже газу у підземних сховищах достатньо, а підготовка до опалювального сезону завершена на 90%.