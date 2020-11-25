У всіх українських містах планують підвищити тарифи на холодну воду у 2021 році. Які суми можуть побачити українці в платіжках та чому тариф зросте?

Немає єдиного тарифу на воду по Україні. Ціна залежить від області і навіть від міста. Відповідно і підняття цін у містах відбувається незалежно одне від одного. Так, ціна на холодну воду може зрости в середньому на 20%. У матеріалі 24 каналу ми дізналися які тарифи зараз пропонує НКРЕКП.

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Як зміняться тарифи на холодну воду у 2021

Тарифи на холодну воду для населення зросте у всіх містах у 2021 році. Востаннє їх переглядали у лютому цього року.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) 20 листопада оприлюднила проєкт тарифів на водопостачання та водовідведення у 2021 році. Це ще не остаточні тарифи, але цілком ймовірно, що саме такі цифри + ПДВ українців побачать у платіжках наступного місяця.

24 канал ознайомився з проєктом рішення та додав до ціни ПДВ. Ось якими будуть тарифи в обласних центрах України. Це сума за 1 кубометр водопостачання та водовідводу вже з врахуванням ПДВ:

Дніпро-Кіровоград (Кропивницький): 44,88 гривні за кубометр води (водопостачання – 24,05 / водовідведення – 20,83);

гривні за кубометр води (водопостачання – 24,05 / водовідведення – 20,83); Водоканал в Ужгороді: 37,78 гривні (24,66 / 13,12);

гривні (24,66 / 13,12); Полтававодоканал: 32,1 гривні (15,5 / 6,6);

гривні (15,5 / 6,6); Миколаївводоканал: 31,95 гривні (16,61 / 15,34);

гривні (16,61 / 15,34); Житомирводоканал: 29,87 гривні (14,09 / 15,78);

гривні (14,09 / 15,78); Інфоксводоканал (Одеса): 29,52 гривні (16,08 / 13,44);

гривні (16,08 / 13,44); Херсонський водоканал: 28,99 гривні (14,94 / 14,05);

гривні (14,94 / 14,05); Рівнеоблводоканал: 28,21 гривні (14,57 / 13,64).

гривні (14,57 / 13,64). Чернігівводоканал: 27,85 гривні (13,94 / 13,91);

гривні (13,94 / 13,91); Харківводоканал: 26,33 гривні (17,08 / 9,25);

гривні (17,08 / 9,25); Сумський місьководоканал: 26 гривень (12,74 / 13,26);

гривень (12,74 / 13,26); Черкасиводоканал: 25,6 гривні (13,91 / 11,69);

гривні (13,91 / 11,69); Іванофранківськводоекотехпром: 25,5 гривні (11,5 / 14);

гривні (11,5 / 14); Хмельницькводоканал: 25,15 гривні (12,89 / 12,26);

гривні (12,89 / 12,26); Київводоканал: 24,99 гривні (13,16 / 11,83);

гривні (13,16 / 11,83); Дніпроводоканал: 24,86 гривні (14,71 / 10,15);

гривні (14,71 / 10,15); Луцькводоканал: 24,14 гривні (10,52 / 13,62);

гривні (10,52 / 13,62); Запорізький водоканал: 23,93 гривні (15,17 / 8,76);

гривні (15,17 / 8,76); Вінницяоблводоканал: 23,28 гривні (14,94 / 8,34);

гривні (14,94 / 8,34); Чернівціводоканал: 22,68 гривні (14,14 / 8,54);

гривні (14,14 / 8,54); Львівводоканал: 22,58 гривні (15,36 / 7,22).

У проєкті рішення НКРЕКП не вказала тарифу для Тернополя, але на сайті Тернопільводоканалу наприкінці травня цього року пропонувався тариф 34,82 гривні за кубометр.

Зверніть увагу! Ми навели ціни лише для водоканалів, які постачають та відводять воду в обласних центрах. Деякі з них працюють і в області, а є міста, де є кілька водоканалів. Якщо вашого водоканалу немає у списку тих, які ми описали, то актуальний тариф ви зможете знайти за посиланням. Тарифи там вказані без ПДВ, тому необхідно просто помножити на 1,2.

Чому ціна в містах України різна Тариф на воду встановлює не місцева влада, а Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Комісія бачить доцільність у такій відмінності цін, зважаючи на різні обставини в регіонах: доступ до води, ціни на електроенергію, середню зарплату та інші фактори.

Чому ціни зростають

Тариф на воду, крім самої води, складається також з супутніх витрат: таких, як електроенергія, зарплати працівникам, податки та амортизація обладнання.

У Київводоканалі розповіли як кожен фактор впливає на кінцевий тариф. Найбільше важить зарплата працівникам (40%), потім електроенергія (23%) та ремонти (10%). Детальніше дивіться на інфографіці.

Заробітня плата

У 2020 році мінімальна зарплата виросла. Наприкінці минулого року вона становила 4 173 гривні, після чого її підвищили до 4 723 гривень. У вересні цього року "мінімалка" виросла до 5 тисяч, а за місяць складе 6 тисяч. Середня зарплата також виросла за останній рік з 10 637 гривень до майже 12 тисяч гривень у вересні. Тож зрозуміло, що витрати водоканалів виросли.

Електроенергія

Ціни на електроенергію для підприємств куди вищі за пільгові ціни для населення. Через зменшення споживання в Україні зменшували частку дешевої атомної енергетики і збільшили частку ТЕС та зелених виробників, що вплинуло на ціну.

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Ремонти та інвестиції

Повідомлення про перебої в роботи чи відключенні води на певних вулицях вже стали доволі звичними. І часто виною цьому є ремонтні роботи, адже ступінь зносу – високий. У Київводоканалі підрахували, що через зношеність у 65% їхні витрати на ремонт станом на травень 2020 року зросли на 40%. Щоб почати розв’язувати проблему з постійними ремонтами, потрібно робити капітальні інвестиції.

Цікаво, що за статистикою Львівводоканалу, сім'я з трьох осіб за місяць використовує в середньому 10 кубометрів холодної води. Про це повідомляє Економічна правда.