Тарифи на воду у 2021 році: скільки платитимуть українці
У всіх українських містах планують підвищити тарифи на холодну воду у 2021 році. Які суми можуть побачити українці в платіжках та чому тариф зросте?
Немає єдиного тарифу на воду по Україні. Ціна залежить від області і навіть від міста. Відповідно і підняття цін у містах відбувається незалежно одне від одного. Так, ціна на холодну воду може зрости в середньому на 20%. У матеріалі 24 каналу ми дізналися які тарифи зараз пропонує НКРЕКП.
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Як зміняться тарифи на холодну воду у 2021
Тарифи на холодну воду для населення зросте у всіх містах у 2021 році. Востаннє їх переглядали у лютому цього року.
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) 20 листопада оприлюднила проєкт тарифів на водопостачання та водовідведення у 2021 році. Це ще не остаточні тарифи, але цілком ймовірно, що саме такі цифри + ПДВ українців побачать у платіжках наступного місяця.
24 канал ознайомився з проєктом рішення та додав до ціни ПДВ. Ось якими будуть тарифи в обласних центрах України. Це сума за 1 кубометр водопостачання та водовідводу вже з врахуванням ПДВ:
- Дніпро-Кіровоград (Кропивницький): 44,88 гривні за кубометр води (водопостачання – 24,05 / водовідведення – 20,83);
- Водоканал в Ужгороді: 37,78 гривні (24,66 / 13,12);
- Полтававодоканал: 32,1 гривні (15,5 / 6,6);
- Миколаївводоканал: 31,95 гривні (16,61 / 15,34);
- Житомирводоканал: 29,87 гривні (14,09 / 15,78);
- Інфоксводоканал (Одеса): 29,52 гривні (16,08 / 13,44);
- Херсонський водоканал: 28,99 гривні (14,94 / 14,05);
- Рівнеоблводоканал: 28,21 гривні (14,57 / 13,64).
- Чернігівводоканал: 27,85 гривні (13,94 / 13,91);
- Харківводоканал: 26,33 гривні (17,08 / 9,25);
- Сумський місьководоканал: 26 гривень (12,74 / 13,26);
- Черкасиводоканал: 25,6 гривні (13,91 / 11,69);
- Іванофранківськводоекотехпром: 25,5 гривні (11,5 / 14);
- Хмельницькводоканал: 25,15 гривні (12,89 / 12,26);
- Київводоканал: 24,99 гривні (13,16 / 11,83);
- Дніпроводоканал: 24,86 гривні (14,71 / 10,15);
- Луцькводоканал: 24,14 гривні (10,52 / 13,62);
- Запорізький водоканал: 23,93 гривні (15,17 / 8,76);
- Вінницяоблводоканал: 23,28 гривні (14,94 / 8,34);
- Чернівціводоканал: 22,68 гривні (14,14 / 8,54);
- Львівводоканал: 22,58 гривні (15,36 / 7,22).
У проєкті рішення НКРЕКП не вказала тарифу для Тернополя, але на сайті Тернопільводоканалу наприкінці травня цього року пропонувався тариф 34,82 гривні за кубометр.
Чому ціна в містах України різнаТариф на воду встановлює не місцева влада, а Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Комісія бачить доцільність у такій відмінності цін, зважаючи на різні обставини в регіонах: доступ до води, ціни на електроенергію, середню зарплату та інші фактори.
Чому ціни зростають
Тариф на воду, крім самої води, складається також з супутніх витрат: таких, як електроенергія, зарплати працівникам, податки та амортизація обладнання.
У Київводоканалі розповіли як кожен фактор впливає на кінцевий тариф. Найбільше важить зарплата працівникам (40%), потім електроенергія (23%) та ремонти (10%). Детальніше дивіться на інфографіці.
Заробітня плата
У 2020 році мінімальна зарплата виросла. Наприкінці минулого року вона становила 4 173 гривні, після чого її підвищили до 4 723 гривень. У вересні цього року "мінімалка" виросла до 5 тисяч, а за місяць складе 6 тисяч. Середня зарплата також виросла за останній рік з 10 637 гривень до майже 12 тисяч гривень у вересні. Тож зрозуміло, що витрати водоканалів виросли.
Електроенергія
Ціни на електроенергію для підприємств куди вищі за пільгові ціни для населення. Через зменшення споживання в Україні зменшували частку дешевої атомної енергетики і збільшили частку ТЕС та зелених виробників, що вплинуло на ціну.
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Ремонти та інвестиції
Повідомлення про перебої в роботи чи відключенні води на певних вулицях вже стали доволі звичними. І часто виною цьому є ремонтні роботи, адже ступінь зносу – високий. У Київводоканалі підрахували, що через зношеність у 65% їхні витрати на ремонт станом на травень 2020 року зросли на 40%. Щоб почати розв’язувати проблему з постійними ремонтами, потрібно робити капітальні інвестиції.
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